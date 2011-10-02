Янукович поблагодарил педагогов

Государство должно сделать все возможное для надлежащего обеспечения работы педагогов, повышения их социального статуса и улучшения уровня жизни.

Это подчеркнул Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в размещенном на сайте главы государства приветствии по случаю Дня работников образования.

Обращаясь к педагогам, Президент Украины отметил: «Своим ежедневным кропотливым трудом вы приобщаете миллионы наших соотечественников к процессу познания мира, воспитываете высокообразованных, моральных и патриотических граждан, творите перспективу для их профессионального становления и карьерного роста, а, следовательно, закладываете фундамент успешного будущего Украины».

«Искренняя вам за это благодарность!», - отметил глава государства.

Он выразил уверенность, что педагоги и в дальнейшем с честью будут выполнять свою высокую миссию, обогащая интеллектуальный и духовный потенциал нашего народа.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал работникам образования крепкого здоровья, счастья, вдохновенья и новых свершений.