МИД мнение Европы уважает, но суд в Украине независимый

Оценки ситуации в Украине со стороны Европейского Союза имеют огромное значение для официального Киева.

Об этом подчеркивается в переданном УНИАН комментарии директора Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Олега ВОЛОШИНА.

«Внешнеполитическое ведомство неоднократно подчеркивало, что мнение наших партнеров из ЕС, сообщества, частью которого Украина стремится стать, имеет колоссальное значение при принятии различных решений органами исполнительной и законодательной власти», - отметил О.ВОЛОШИН.

По его словам, изменения в Украине - от введения биометрических паспортов до отмены смертной казни - произошли под влиянием европейских стандартов и рекомендаций.

Безусловно, подчеркнул представитель МИД, что и в вопросах демократии и прав человека оценки ситуации в Украине со стороны Европейского Союза имеют огромное значение для официального Киева.

По словам О.ВОЛОШИНА, украинская власть делает все возможное, чтобы решать накопившиеся в этой сфере проблемы, разъяснять реальное состояние дел, привлекать европейских экспертов для совершенствования законодательства в части демократических стандартов.

«Другое дело, что судебная ветвь власти при принятии решений должна быть независимой от любых политических влияний и пожеланий как со стороны украинских субъектов, так и со стороны зарубежных партнеров Украины», - отметил он, подчеркнув, что именно в этом состоит позиция МИД касательно публично озвучиваемых европейскими политиками взглядов на процесс над бывшим премьер-министром.