Московский патриарх прибыл на Буковину

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ прибыл с визитом на Буковину.

Как передает корреспондент УНИАН, самолет патриарха приземлился в аэропорту Черновцов около 16.00.

Главу РПЦ встречали председатель Черновицкой областной государственной администрации Михаил ПАПИЕВ, в.и.о мэра Черновцов, секретарь горсовета Виталий МИХАЙЛИШИН, заместитель главы облсовета Валентин МАНИЛИЧ, народный депутат Украины Василий ГОРБАЛЬ.

Делегацию духовенства от УПЦ возглавии митрополит Черновицкий и Буковинский ОНУФРИЙ.

По прилету патриарх Московский побывал в управлении Черновицкой епархии УПЦ.

В ходе подхода к прессе глава РПЦ отметил, что с большим удовольствием посещает Буковину.

«Я хотел бы сердечно приветствовать всех жителей Буковины, выразить радость в связи с возможностью посетить это совершенно особое место, связанное с очень сложной и непростой историей, но отмеченное удивительным стоянием людей за веру православную», - сказал патриарх КИРИЛЛ.

По его словам, «именно благодаря этой православной вере в народе развилась особая сила духа, и мы знаем, что все исторические перипетии люди переживали и побеждали именно потому, что основывались на вере православной».

Как сообщалось, сегодня в 17.00 предстоятель РПЦ возглавит всенощную в Свято-Духовом кафедральном соборе в Черновцах.

Завтра, 2 октября, в 9.00 патриарха КИРИЛЛ освятит Троицкий собор Вознесенского монастыря в селе Банчены Черновицкой области и проведет Божественную литургию.

В 12.00 он освятит монастырский детский приют при Вознесенском монастыре.

В 14.50 патриарх КИРИЛЛ отбудет в Москву.