Грищенко намекает, что и Азарова посадят, если что-то будет не так

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заверяет, что каждый премьер-министр Украины, несмотря на фамилию, должен будет отвечать перед обществом за свои действия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в эфире Шустер Live.

"Не будет в этой стране ситуации, когда премьер-министр любой будет иметь иммунитет от того, чтобы отвечать на вопросы, которые возникают у общества в целом", - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Говоря о деле экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, он отметил, что есть позиция Минобороны России относительно необходимости возвращения ущерба, нанесенного России компанией ЕЭСУ, которую возглавляла экс-глава правительства. "Давайте разберемся. Может, они не правы. Может, это не правильно. Но они утверждают, что это была проблема, которая была решена в российском суде", - сказал министр.

При этом он отметил, что это должен устанавливать и выяснять исключительно суд, а не какие-то другие лица. "Должна быть система ответа на такие вопросы. Я считаю, что это европейская система, когда отвечать нужно", - добавил К.ГРИЩЕНКО. При этом он отметил, что украинскому МИД было бы намного легче, чтобы подобных вопросов не было.