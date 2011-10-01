Если бы выборы прошли сегодня (опрос)

Если бы выборы Президента Украины проходили в конце сентября 2011 года, то 21% опрошенных проголосовали бы за Виктора ЯНУКОВИЧА, 18% - за Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 17 по 27 сентября этого года.

Кроме того, 11,7% опрошенных проголосовали бы за Арсения ЯЦЕНЮКА, 6,6% - за Виталия КЛИЧКО, 5,5% - за Петра СИМОНЕНКО, 3,5% - за Олега ТЯГНИБОКА, 2,9% - за Сергея ТИГИПКО, 2,6% - за Анатолия ГРИЦЕНКО. Других кандидатов поддержали бы почти 5%, проголосовали бы «против всех» - 10,7%, не определились с выбором - 12,6%.

Результаты исследования также показали, что если бы выборы в Верховную Раду происходили в конце сентября и проходной барьер остался бы на уровне 3% или 4%, то в парламент попали бы шесть партий: Партия регионов, «Батькивщина», «Фронт Змін», КПУ, «УДАР» и ВО «Свобода».

Так, 21,9% опрошенных (среди тех, кто принял бы участие в выборах) проголосовали бы за Партию регионов, 18,9% - за «Родину», 11% - за «Фронт перемен», 5,7% - за Коммунистическую партию, 5,4% - за партию УДАР Кличко, 4,2% - за «Свободу».

Еще 1,7% избирателей поддержали бы «Гражданскую позицию», 1,6% - Народную партию, по 0,8% - "Нашу Украину" и Социалистическую партию. Другие партии поддержали бы 4,2% избирателей в т.ч. Радикальную партию Олега ЛЯШКО 0,2%. Не поддержали бы ни одну из партий («против всех») - 12,6%, не определились с выбором - 11,3%.

Эти результаты показали, что по сравнению с маем рейтинги лидеров практически не изменились: стабильности показателей Партии регионов частично способствовали перетоки от «Сильной Украины», «Батькивщины» - высокий уровень мобилизации избирателя, стимулированный судебными процессами. Зато добавили «Фронт Змін» (с мая рейтинг вырос с 9,3 до 11%), КПУ (с 4,5 до 5,7%) и «УДАР» (с 4 до 5,4%). Прибавили и лидеры указанных партий: Яценюк (с 10,1 до 11,7%), Кличко (с 5 до 6,6%) и Симоненко (с 2,9 до 5,5%). При этом В. КЛИЧКО впервые занял 4 место в президентском рейтинге.

В то же время ухудшились позиции «Свободы» (с 5,5% до 4,2%) при неизменном рейтинге лидера партии Тягнибока (3,5%). Однако наибольшие потери понес Тигипко, рейтинг которого с мая уменьшился наполовину (до 3%).

Кроме того, продолжает расти количество опрошенных, которые не поддерживают ни одну партию (с 7% в декабре прошлого года, 10% в марте, 12% в мае и до 13% в сентябре). Растет также количество опрошенных, которые не определились со своим выбором (с 8% в марте, 9% в мае и до 11% в сентябре). Одной из причин роста количества неопределившихся и «против всех» является отказ «Сильной Украины» от самостоятельного участия в выборах, отмечают эксперты.

Всего методом личного формализованного интервью были опрошены 2000 респондентов старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений близких к 50% погрешность составляет не более 2,2%, для значений близких к 30% - не более 2%, для значений близких к 10% - не более 1,3 %, для значений близких к 5% - не более 1%.