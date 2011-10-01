Патриарх Кирилл планирует встретиться с Януковичем
После "раздираемой расколом" Буковины
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу прибудет с первосвятительским визитом в Черновицкую область, сообщил РИА Новости глава патриаршей пресс-службы протоиерей Владимир Вигилянский.
"Это очередной визит святейшего патриарха Кирилла на Украину. В этот раз он посетит западную Украину, Буковину, где живут преданные прихожане Московского патриархата. Этот визит для них очень важен, потому что они живут в непростых условиях, раздираемые расколом", - заявил РИА Новости Вигилянский.
В программе официального визита Кирилла в Украину - богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе в Черновцах, освящение Троицкого собора Вознесенского Банченского мужского монастыря и божественная литургия, а также посещение детского дома при обители.
Ожидается, что патриарх Кирилл в ходе своего визита также встретится с президентом Украины Виктором Януковичем.