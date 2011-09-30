Из-за боли в позвоночнике суд над Иващенко отложили еще на месяц

Прокуратура и Печерский райсуд Киева, неоднократно выступая против изменения меры пресечения в отношении бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО с ареста на подписку о невыезде для проведения лечения, сделали все, чтобы по состоянию здоровья он не смог принимать участия сегодня в судебном заседании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО сказал в интервью журналистам, комментируя заявление В.ИВАЩЕНКО о том, что он не может принимать участия в сегодняшнем заседании суда из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

«Сегодняшнюю ситуацию можно очертить одним словом – дождались. Дождались того дня, когда ИВАЩЕНКО не смог принять участия в судебном заседании. Все шло к тому давно: полгода мы этим вопросом занимаемся, пытаясь изменить ему меру пресечения, поскольку он нуждается в стационарном лечении в неврологическом отделении, поскольку без лечения - на что неоднократно ссылались врачи - его состояние здоровья может резко ухудшиться. Вот это и наступило – прогнозы врачей оправдались: они предупреждали, что если его не лечить, то у него резко обострятся болевые синдромы в позвоночнике», - сказал адвокат.

По словам Б.НЕЧИПОРЕНКО, можно сделать вывод, что В.ИВАЩЕНКО постепенно становится инвалидом.

«У меня очень большие сомнения, что в течение объявленного в судебном заседании перерыва – в течение месяца – будут приняты какие-то серьезные меры для лечения ИВАЩЕНКО, поскольку лечить его в больнице скорой помощи невозможно из-за отсутствия в ней неврологического отделения, а предложение лечить в военном госпитале Министерства обороны, где есть все условия, прокуратура категорически отвергает», - отметил Б.НЕЧИПОРЕНКО.

По словам адвоката, таким образом наблюдается ситуация «замкнутого круга», при какой «ИВАЩЕНКО одна инстанция отфутболивает к другой, и в результате никто ничего не делает, а его состояние здоровья, между тем, ежедневно продолжает ухудшаться».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 сентября, бывшего в. и. о министра обороны Украины В.ИВАЩЕНКО привезли на судебное заседание, несмотря на резкое обострение воспаления позвоночника.

В начале судебного заседания, обращаясь к суду, В.ИВАЩЕНКО сказал, что боль в позвоночнике обострилась три дня назад до такого состояния, что он не может ни стоять, ни сидеть, о чем есть соответствующее заключение врачей, тем не менее, конвой решил его привезти на судебное заседание.

Учитывая состояние здоровья подсудимого, Печерский суд столицы принял решение отложить рассмотрение дела на 27 октября.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации ГП МОУ "Феодосийский судномеханический завод". В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.