Под Печерским судом люди смели ограждение и пошли на «Беркут»

На улице Крещатик, перед аркой, ведущей в здание Печерского районного суда Киева, произошло столкновение между работниками правоохранительных органов и сторонниками экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, участники пикета свалили железное ограждение, при помощи которого создан коридор для свободного передвижения автозаков.

Люди пытаются перекрыть выезд из суда на Крещатик, однако работники спецподразделения милиции «Беркут» пытаются помешать блокированию арки.

В настоящее время на этой площадке находится около 50 «беркутовцев».