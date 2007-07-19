С двухдневным визитом в Украине находится американская военная делегация во главе с начальником оперативного управления сухопутных войск ВС США в Европе бригадным генералом Дэвидом ПЕРКИНСОМ.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, целью визита является дальнейшее углубление сотрудничества между командованием Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и сухопутных войск США в Европе, обмен опытом по вопросам реформирования органов управления сухопутных войск и продолжение предоставления помощи относительно подготовки офицеров и сержантов для Сухопутных войск ВС Украины.

Во время рабочей встречи командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Иван СВИДА и генерал Д.ПЕРКИНС обсудят пакет важных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Также представители американской делегации посетят центр имитационного моделирования информатизации штабов НАОУ во время проведения учений «Стрімкий тризуб – 2007».

Военными США запланировано посетить объекты 232-го общевойскового полигона в Яворове. В конце визита начальник оперативного управления сухопутных войск ВС США в Европе генерал Д.ПЕРКИНСОН проведет брифинг на тему: «Система подготовки частей ППОС и обеспечение их взаимосовместимости, система подготовки сержантов». В брифинге примет участие временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Леонид ПОЛЯКОВ.

Визит американской делегации в Украину завершится 20 июля.