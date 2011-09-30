Муж Тимошенко отказался участвовать в дебатах

Муж экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Александр отказался от участия в судебных дебатах по «газовому» делу.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ предоставил слово А.ТИМОШЕНКО, мотивируя это тем, что вчера он отсутствовал во время дебатов. Но А.ТИМОШЕНКО, как защитник, имеет право на выступление.

В свою очередь А.ТИМОШЕНКО отметил, что ему трудно говорить что-либо на этот счет. Он сказал, что большинство важных вещей уже сказали другие защитники. Кроме того, добавил муж Ю.ТИМОШЕНКО, то, что он может сказать, может не понравиться. «Поэтому я хочу отказаться от дебатов, чтобы не повторяться», - сказал он.

В настоящее время судебное заседание по делу Ю.ТИМОШЕНКО перешло в стадию обмена репликами.