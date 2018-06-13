Зачем Юлии Тимошенко во время выборов еще и референдум?

Сегодня БЮТ начинает подготовку к референдуму по внесению изменений в Конституцию. Как известно, ранее Блок Юлии Тимошенко вышел с инициативой провести в день выборов еще и упомянутый референдум. Насколько реально его проведение в такие сроки, и зачем это нужно лидеру БЮТ. Об этом мы спросил экспертов.

Виктор Небоженко, политолог:

ЭТО ТЕХНОЛОГИЯ, ЦЕЛЬ КОТОРОЙ – ОТОБРАТЬ ГОЛОСА «НАШЕЙ УКРАИНЫ»

Выборы и референдум –очень близкие формы прямой демократии, при которых элита и власть вынуждены обращаться к населению, общаться с ним. Но проводить выборы и референдум одновременно с государственной точки зрения опасно. Особенно у нас, в такой слаборазвитой в политическом отношении стране, которая пребывает в глубоком кризисе.

Это легко делать в Швейцарии, США, в развитых демократиях.

Как ни парадоксально, но референдумы также легко проводить в авторитарных странах – таких, как Россия, Казахстан, Венесуэла. Там это приняло бы форму плебисцитарной автократии. Когда население, минуя закон, Конституцию, элиту, по требованию власти напрямую выражает ее поддержку.

В Украине этого делать нельзя. У нас даже самый простой референдум будет раскалывать население. Самый невинный вопрос вызовет бурю дискуссий. Проведение референдума обязательно столкнется с отсутствием истории, традиции и механизма его легитимизации. Еще одна опасность: к общенациональному референдуму обязательно присоединяться местные референдумы, которые опять поднимут вопрос о сепаратизме.

Этот референдум призван усилить интерес к БЮТ. Блок в последнее время сильно ослабил свою политическую активность.

Решения, которые предлагается принять, должны быть настолько банально-очевидными, что всем остальным партиям остается только присоединиться к референдуму БЮТ. Естественно, остальные партии на это не пойдут. И, конечно, голоса, которые собирается отобрать Юлия Владимировна – это голоса растерянной части нашеукраинцев.

В этой политической инициативе БЮТ я вижу две цели: выхватить инициативу у Президента (видно, что для него это неожиданно) и, второе – резко понизить электоральный урожай сторонников «Нашей Украины».

Андрей Ермолаев, политолог:

ГОТОВИТСЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СДЕЛКА ВЕКА

Первым о референдуме стал говорить Президент и, собственно, он задал тон в дискуссии о судьбе политреформы. В его выступлениях неоднократно звучала мысль, что политреформу необходимо пересмотреть и новую редакцию Конституции вынести на референдум. С этого момента все ведущие политические силы, особенно те, кто связывал свою позицию с политикой Президента, стали конкурировать – кто более эффективно «распорядится вопросом»? Потому что референдумная кампания – это всегда весьма эффективный способ мобилизации сторонников. Каждая палатка – это привлечение симпатиков, каждая подпись – это тоже симпатик. Кроме того, попытка организовать референдум в день избирательной кампании позволяет искусно подменить повестку избирательной кампании. Что по большому счету является уловкой и манипуляцией общественным сознанием. Потому что избирателю вместо собственно избирательной тематики, связанной с программными положениями относительно политического, экономического, внешнего курса, предлагается другое меню.

В версии президентской кампании тема референдума выглядела некорректно. На Банковой предлагали выносить на референдум готовый текст Конституции. Позиция Тимошенко как конкурента за право распорядиться идеей выглядит более продуктивно и более профессионально. Она предложила вынести на референдум простые односложные вопросы, связанные с политическим строем, с тем, кто будет формировать исполнительную власть.

Другой вопрос – насколько вообще референдум эффективен в условиях избирательной кампании.

Референдум не готов законодательно. Как мы распорядимся его результатами? Даже если мы получим по одному из вопросов референдума однозначный, очевидный ответ, то какова дальнейшая судьба политической реформы? Либо проводить новый референдум – уже с текстом Конституции, потому что не будет соответствующей поддержки парламента, – либо будущему парламенту серьезно готовиться к работе над Конституцией.

Кроме того, поскольку курсирует идея оранжевого мегаблока, я не исключаю сделки века. Итоги референдума, выгодные Президенту, – в обмен на мегаблок и гарантии премьерства Тимошенко.

Александр Барабаш, вице-президент ассоциации народных депутатов:

РЕФЕРЕНДУМ ЗА ПАРУ МЕСЯЦЕВ – НЕРЕАЛЕН

Правовых возможностей для проведения референдума, а тем более одновременно с досрочными выборами, практически не существует. Состояние закона о референдуме такое, что провести его легитимно и достоверно практически невозможно.

Референдум может быть проведен только по инициативе граждан, если будет собрано более трех миллионов подписей. Больше никаких субъектов инициирования референдума «на свободную тему» не предусмотрено. Временные рамки этого процесса выходят за рамки оставшихся двух-трех месяцев. Регистрация инициативных групп, сбор подписей, принятие в течение месячного срока решения ЦВК, потом соответствующий указ Президента...

После согласия Президента должно пройти три-четыре месяца на организацию этого процесса.

Можно ли принять Конституцию на референдуме? Одно из решений предыдущего состава Конституционного Суда говорит о том, что принятие новой Конституции – это и есть осуществление народом своей функции как источника и носителя суверенитета. Однако перед референдумом должен быть создан текст новой Конституции. Инициативная группа должна сформулировать вопрос о принятии этого текста. И тогда можно начинать весь этот семимесячный процесс проведения референдума.

Подписи граждан должны собираться, уже когда будет готовый текст проекта Основного Закона. С точки зрения нынешней ситуации, весь этот процесс может приобрести черты огромного социального конфликта, ведь кто-то будет против этого текста, кто-то захочет внести свои новации.

Технологически завести маховик сложно. И для Юлии Владимировны это не более чем элемент избирательной кампании, пиар-технология. К этому можно относиться по-разному, но, с точки зрения правовой процедуры, референдум за пару месяцев – нереален. Ну а насколько эта пиар-технология удачна, покажет вскрытие избирательных урн в ночь с 30 сентября на 1 октября.

Маша Мищенко