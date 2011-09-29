Янукович станет первым гостем Туска на саммите «Восточного партнерства»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ станет первым гостем среди наиболее высокопоставленных должностных лиц - участников Второго саммита „Восточного партнерства” (ВП), который начинается сегодня в Варшаве.

Об этом свидетельствует программа встреч главы польского правительства Дональда ТУСКА, который выступает хозяином саммита.

Польский премьер будет приветствовать часть гостей, которые прибудут раньше официального начала саммита, возле своей канцелярии в столице Польши.

Первым Д.ТУСК встретит Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА, с которым проведет примерно получасовую встречу, которая завершится заявлением обоих политиков для медиа.

После этого глава польского правительства проведет встречу с руководителем Совета Евросоюза Херманом Ван РОМПЕЕМ, с которым позже встретится с представителями белорусской оппозиции и участниками конференции „Гражданское общество”.

Встречи завершатся заявлением Д.ТУСКА и Х.РОМПЕЯ для медиа.

Первая часть программы саммита „Восточного партнерства” начнется в 19.20 (по киевскому времени) с официального приветствия глав делегаций 27 стран Европейского Союза и шести стран участниц, которое пройдет в варшавском Центре Науки Коперника.

После этого состоится торжественный прием по случаю саммита, где, по неофициальным данным, состоятся первые консультации по важнейшим вопросам, которые планируется обсудить на следующий день.

Согласно программе саммита, завтра состоятся две пленарных сессии, которые будут длиться примерно по 1,5 часа, и пресс-конференции Д.ТУСКА, Х.РОМПЕЯ, главы Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ и главы правительства Венгрии Виктора ОРБАНА.

Саммит завершится ланчем для его участников в Королевском замке в Варшаве.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, 7 президентов и 22 главы правительств из Евросоюза и стран „Восточного партнерства” планируют принять участие в двухдневном саммите в Варшаве.

В.ЯНУКОВИЧ во время визита в Польшу планирует провести семь двусторонних встреч, в частности, кроме Д.ТУСКА, с главой Польского государства Брониславом КОМОРОВСКИМ, канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ, с Ж.БАРРОЗУ и Х.РОМПЕЕМ.

Также Президент Украины планирует обсудить сотрудничество с главами правительств Ирландии и Португалии.