Киев не справится без Европейского Союза

В этом году конференция Ялтинской европейской стратегии или YES, которую организует и преимущественно финансирует олигарх Виктор Пинчук, состоялась 15-18 сентября. Это была 6-я YES, которую я посетил, и с каждым годом Пинчуку она удается все лучше. Эта конференция не настолько большая, как Санкт-Петербургский международный экономический форум, но в этом есть свои преимущества. С максимум 250 участниками намного легче составить себе представление о том, что происходит в Украине.

В центре внимания нынешней YES был вопрос, сможет ли Украина подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом в декабре. Это соглашение включает масштабное Соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, как она официально называется. Это будет самое крупное из соглашений, которые когда-либо заключала Украина.

Для украинского большого бизнеса это соглашение о зоне свободной торговли имеет огромное значение. Оно означает новые возможности экспорта стали и химических продуктов на сотни миллионов долларов ежегодно, кроме того, Украина превзойдет Россию на европейских рынках.

Единственная большая проблема, как ее определил Комиссар Штефан Фюле, заключается в ценностях, относительно которых, по его словам, ЕС не готов идти на компромисс. Хотя украинская власть склонна рассматривать Соглашение об ассоциации как сугубо торговое соглашение, ЕС настаивает на моральных ценностях. Решающей из них является демократия или политическая свобода.

Во время конференции португальский Европарламентарий Марио Давид откровенно заявил президенту Виктору Януковичу, что он огорчен арестом прежнего премьер-министра Юлии Тимошенко, и не потому, что она - его друг, а потому, что ее обвиняют в неправдоподобных преступлениях, и потому что она - лидер демократической оппозиции в Украине.

Ведущие представители украинской оппозиции говорили о том же, так же, как и должностные лица ЕС в частных разговорах с Януковичем. Когда президент посещал Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке за неделю до того, он услышал аналогичный месидж как от ЕС, так и от Госсекретаря Хиллари Клинтон.

Одна из сильных сторон Януковича - это то, что он становится более спокойным и более мягким, когда его критикуют. Он не копает сам себе яму, а начинает думать более креативно. Как сообщают СМИ, Янукович, который, несомненно, предпочел бы закрыть Тимошенко за решеткой на несколько лет, осознал, что он не может этого сделать. Первым его шагом на собственную защиту стала попытка перевести всю вину за преследование Тимошенко на своего предшественника Виктора Ющенко, но это никого не поразило. Янукович, очевидно, это понял, заявив позже, что статья, по которой судят Тимошенко, будет отменена парламентом на этой неделе.

Его основным желанием является лишить Тимошенко возможности в будущем активно участвовать в политической жизни. Однако, как европейцы, так и американцы твердо придерживаются своей позиции и лишают его такого удовольствия. Как политик-реалист, Янукович понимает, что его позиция ненадежная. Фюле и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт прямо дали понять, что полноценные политические права для лидера оппозиции являются обязательным условием для подписания ЕС Соглашения об ассоциации с Украиной в декабре.

Скорее всего, Янукович понял этот месидж. Очень редко удается увидеть такую драму перед международной аудиторией, но нам повезло. Украина остается на удивление открытой. Запуганные московские журналисты, которые посещали запад, говорили: «Такое никогда не могло бы произойти в России!»

Контраст между ЕС и Россией также не мог быть еще большим. В прошлом году в Ялту приезжало большое количество ведущих российских политиков и бизнесменов. В этот раз приехал единственный россиянин: президент либерального Института современного развития Игорь Юргенс. Очевидно, другие получили суровый приказ держаться подальше от Украины. Если это действительно так, то зачем украинцам вообще беспокоиться относительно россиян? В действительности, именно таково отношение Януковича. В старые времена можно было ожидать, что интересы России будет представлять посол Виктор Черномырдин, но он умер, и никого не осталось.

Похоже, что украинская власть в отчаянии из-за роста цен на российский газ. После визита Януковича в Москву 24 сентября для обсуждения газовых вопросов с президентом Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным Россия согласилась пересмотреть свой газовый контракт с Украиной. Так заявил в понедельник премьер-министр Украины Николай Азаров.

В то же время, однако, Путин не скрывает свое виденье того, что по территории Украины не должны транспортироваться ни российская нефть, ни газ, независимо от цены. Когда я спросил Януковича об этой ситуации, он сделал ударение на сохранении энергии, внутреннем производстве и альтернативных поставках, хотя я бы прибавил к этому списку отмену субсидий и разрешение на рост внутренних цен.

Как в публичных, так и в частных разговорах Янукович твердо заявляет, что он не готов принять членство в Таможенном союзе. У Украины итак слишком много неудачных договоренностей о свободной торговле с Россией, чтобы считать, что в этом направлении можно сделать что-то существенное. В случаях, когда украинские экспортные товары имеют успех в России (например, водка, сахар, шоколад или свинина), они вызывают резкие протекционистские меры со стороны России.

Прежний президент Леонид Кучма также остро раскритиковал Таможенный союз, заметив, что Россия и Казахстан не смогли спасти Беларусь от глубокого финансового кризиса, в то время как Европейский Союз ринулся на помощь Греции, которая тоже переживает финансовый кризис. Его комментарий был очень метким.

Не стоит и говорить, что Киев ни в каком случае невинный. Украинское корпоративное рейдерство превзошло даже российское. Лишь за последний год рейдерским атакам подвергались несколько крупных предприятий в Украине, в которых есть значительная доля российской собственности (две больших стальных компании и один нефтеперерабатывающий завод). Российские владельцы заявляют о нечестной игре, но те, кто занимается этим в Украине, сразу отвечают, что в России происходит то же.

Мы, наблюдатели, предпочитаем оставаться в стороне, ведь если мы назовем виновных, они привлекут нас к суду. Но взаимопонимание между этими отвратительными корпоративными рейдерами минимально.

На фоне всего этого Соединенные Штаты должны сыграть важную функцию: они - доблестные защитники политических прав и прав человека. Они поддерживают позицию ЕС, что видно из общего письма к Януковичу, подписанного Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и безопасности Кэтрин Ештон и Госсекретарем Хиллари Клинтон, которое, очевидно, оказало огромное влияние.

На данный момент ситуация в Украине хорошей не выглядит, ни в политическом, ни в экономическом отношении. Но в отличие от России, украинская власть сознает, что она не справится самостоятельно. Теперь, Россия не выглядит хорошей альтернативой, а Соединенные Штаты просто находятся слишком далеко. Потому у Украины не остается другого выбора, кроме как наладить отношения с Европейским Союзом, и Янукович, похоже, хорошо это понимает.

Андерс Ослунд, The Moscow Times