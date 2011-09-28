К Кличко перебегут все, у кого Попов забрал землю?

В Киевсовете произойдут серьезные изменения сразу после выдвижения кандидатов в мэры. Своим прогнозом на пресс-конференции в «Главкоме» поделился председатель депутатской фракции " Громадський актив Києва " Александр Пабат.

"В работе Киевсовета есть серьезные проблемы, потому что депутаты не определились со своим политическим будущим. Большинство очень часто складывается ситуативно. Но сразу после выдвижения кандидатов будут серьезные миграции во фракциях", - отметил Пабат.

"На сегодня существует два потенциальных кандидата в мэры - это Александр Попов и Виталий Кличко. Допускаю, что в блоке Кличко в ближайшее время появятся люди, недовольные решениями Попова, который отменил большинство решений Киевсовета о выделении земли, речь идет об их личных меркантильных интересах, не больше - отметил Пабат. - Вот почему многие депутаты будут отстаивать свои конкретные интересы, которые они могут потерять с приходом Попова".

"Именно этим я объясняю то, что многие депутаты Киевсовета сегодня настроены достаточно враждебно против действующего главы КГГА. Думаю, все не довольны тем, что Попов забрал у них землю и предприятия, вынужденно будут перебегать в партийные списки других кандидатов - прежде всего к Кличко", - сказал председатель депутатской фракции " Громадський актив Києва ".