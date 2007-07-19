Ющенко думает, что правительство скрывает реальные последствия аварии?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает недостаточными действия правительства по защите жителей Львовской области, которые пострадали от техногенной катастрофы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил в Крыму во время рабочего совещания с руководством Секретариата Президента и аппарата СНБОУ.

Президент выразил убеждение, что первоочередной задачей правительства по ликвидации последствий техногенной аварии во Львовской области является гарантирование безопасной жизни людям и предотвращение экологической угрозы.

По его словам, правительство должно обеспечить людей, которые проживают на пораженной территории, всем необходимым для безопасной жизни, в частности, питьевой водой, продуктами питания и медикаментами.

«Именно реальная забота о людях должна быть критерием эффективных действий. У меня возникают сомнения относительно соответствия занимаемым должностям правительственных чиновников, которые подменяют реальные действия разговорами о чистых от фосфора колодцах», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он считает недопустимыми попытки правительства скрыть реальные последствия аварии. «Практика советской власти, когда принципом решения проблемы были успокоительные чиновнические отчеты – вместо профессиональных действий и умалчивание – вместо честного информирования не может быть нормой жизни в Украине», – считает Президент.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в Буском районе Львовской области на перегоне Красное-Ожидив сошли с рельсов и перевернулись 15 цистерн с желтым фосфором товарного поезда. Из-за утечки фосфора из одной цистерны произошло самовоспламенение 6 цистерн.

Во время ликвидации пожара образовалось облако из продуктов горения (зона поражения около 90 кв. км). В зону поражения попало 14 населенных пунктов Буского района, где проживает 11 тысяч чел., а также отдельные территории Радеховского и Бродовского районов области.

Из 6 населенных пунктов Буского района временно отселено свыше 800 жителей.

18 июля вице-премьер-министр Александр КУЗЬМУК заявил, что последствия аварии практически локализованы, опасности для здоровья людей, а также угрозы окружающей среде нет. Он призвал журналистов и местных жителей не паниковать и не распространять неправдивую информацию об аварии.

Сегодня, 19 июля, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ также заявил, что опасности окружающей среде в результате техногенной аварии во Львовской области уже нет. Он отметил: “Это неправда, что в селах не хватает хлеба”, и сказал, что “вода является вполне пригодной к употреблению”.