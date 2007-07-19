Ющенко думает, что правительство скрывает реальные последствия аварии?
Президент провел рабочее совещание
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает недостаточными действия правительства по защите жителей Львовской области, которые пострадали от техногенной катастрофы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил в Крыму во время рабочего совещания с руководством Секретариата Президента и аппарата СНБОУ.
Президент выразил убеждение, что первоочередной задачей правительства по ликвидации последствий техногенной аварии во Львовской области является гарантирование безопасной жизни людям и предотвращение экологической угрозы.
По его словам, правительство должно обеспечить людей, которые проживают на пораженной территории, всем необходимым для безопасной жизни, в частности, питьевой водой, продуктами питания и медикаментами.
«Именно реальная забота о людях должна быть критерием эффективных действий. У меня возникают сомнения относительно соответствия занимаемым должностям правительственных чиновников, которые подменяют реальные действия разговорами о чистых от фосфора колодцах», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Он считает недопустимыми попытки правительства скрыть реальные последствия аварии. «Практика советской власти, когда принципом решения проблемы были успокоительные чиновнические отчеты – вместо профессиональных действий и умалчивание – вместо честного информирования не может быть нормой жизни в Украине», – считает Президент.
Как сообщал УНИАН, 16 июля в Буском районе Львовской области на перегоне Красное-Ожидив сошли с рельсов и перевернулись 15 цистерн с желтым фосфором товарного поезда. Из-за утечки фосфора из одной цистерны произошло самовоспламенение 6 цистерн.
Во время ликвидации пожара образовалось облако из продуктов горения (зона поражения около 90 кв. км). В зону поражения попало 14 населенных пунктов Буского района, где проживает 11 тысяч чел., а также отдельные территории Радеховского и Бродовского районов области.
Из 6 населенных пунктов Буского района временно отселено свыше 800 жителей.
18 июля вице-премьер-министр Александр КУЗЬМУК заявил, что последствия аварии практически локализованы, опасности для здоровья людей, а также угрозы окружающей среде нет. Он призвал журналистов и местных жителей не паниковать и не распространять неправдивую информацию об аварии.
Сегодня, 19 июля, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ также заявил, что опасности окружающей среде в результате техногенной аварии во Львовской области уже нет. Он отметил: “Это неправда, что в селах не хватает хлеба”, и сказал, что “вода является вполне пригодной к употреблению”.