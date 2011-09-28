Объясняя, что Тимошенко невиновна, бютовец «отбелил» Газпром
Так, политического давления газом не было?
Из анализа контрактов, которые заключает «Газпром» со своими контрагентами, можно сделать вывод, что они абсолютно идентичны тем контрактам, которые были заключены с этой компанией правительством Юлии ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил народный депутат Украины от фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей ВЛАСЕНКО.
«Защитой Юлии ТИМОШЕНКО буквально сегодня завершен анализ 23 из 38 контрактов, заключенных газовым монополистом России «Газпромом»… По результатам такого анализа мы пришли к следующим выводам: во-первых, все контракты, которые заключает ОАО «Газпром» со своими контрагентами, они все абсолютно стандартные, в них применяются абсолютно стандартные формулы. Все, практически все, что отличает эти контракты, это название страны, компании, с которой заключается такой контракт», - сказал С.ВЛАСЕНКО.
По его словам, анализируемые контракты получены из конфиденциальных источников и по состоянию на сегодняшний день обнародовать их невозможно. «Однако сторона защиты Ю.ТИМОШЕНКО сейчас работает над тем, чтобы эти компании, от которых удалось получить копии контрактов, дали свое согласие на частичное обнародование в ограниченном режиме, поскольку такое согласие от части из них уже есть для того, чтобы продемонстрировать идентичность этих контрактов, которые заключает «Газпром» со своими потребителями», - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО.
«И в данном случае Украина не является исключением из этого. Я еще раз подчеркиваю, контракты, которые рассматриваются по делу ТИМОШЕНКО, на сегодняшний день полностью и абсолютно почти до запятой, идентичны тем контрактам, которые «Газпром» заключает со своими контрагентами», - добавил С.ВЛАСЕНКО.
Напомним, что во времена президента Виктора Ющенко и премьер-министра Юлии Тимошенко украинские лидеры неоднократно обвиняли Москву, и в частности Газпром, в использовании цены на газ, который поставляется в Украину, как рычага сугубо политического давления на Киев.