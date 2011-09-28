Объясняя, что Тимошенко невиновна, бютовец «отбелил» Газпром

Из анализа контрактов, которые заключает «Газпром» со своими контрагентами, можно сделать вывод, что они абсолютно идентичны тем контрактам, которые были заключены с этой компанией правительством Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил народный депутат Украины от фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей ВЛАСЕНКО.

«Защитой Юлии ТИМОШЕНКО буквально сегодня завершен анализ 23 из 38 контрактов, заключенных газовым монополистом России «Газпромом»… По результатам такого анализа мы пришли к следующим выводам: во-первых, все контракты, которые заключает ОАО «Газпром» со своими контрагентами, они все абсолютно стандартные, в них применяются абсолютно стандартные формулы. Все, практически все, что отличает эти контракты, это название страны, компании, с которой заключается такой контракт», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его словам, анализируемые контракты получены из конфиденциальных источников и по состоянию на сегодняшний день обнародовать их невозможно. «Однако сторона защиты Ю.ТИМОШЕНКО сейчас работает над тем, чтобы эти компании, от которых удалось получить копии контрактов, дали свое согласие на частичное обнародование в ограниченном режиме, поскольку такое согласие от части из них уже есть для того, чтобы продемонстрировать идентичность этих контрактов, которые заключает «Газпром» со своими потребителями», - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО.

«И в данном случае Украина не является исключением из этого. Я еще раз подчеркиваю, контракты, которые рассматриваются по делу ТИМОШЕНКО, на сегодняшний день полностью и абсолютно почти до запятой, идентичны тем контрактам, которые «Газпром» заключает со своими контрагентами», - добавил С.ВЛАСЕНКО.

Напомним, что во времена президента Виктора Ющенко и премьер-министра Юлии Тимошенко украинские лидеры неоднократно обвиняли Москву, и в частности Газпром, в использовании цены на газ, который поставляется в Украину, как рычага сугубо политического давления на Киев.