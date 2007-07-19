Зварич считает решение Шевченковского суда относительно Станик заказным

Постоянный представитель Президента в парламенте пятого созыва Роман ЗВАРИЧ считает заказным решение Шевченковского районного суда столицы о признании противоправным указа Президента об освобождении Сюзанны СТАНИК от должности судьи Конституционного Суда.

Как сообщает Официальный сайт объединенных демократических сил, об этом Р.ЗВАРИЧ заявил сегодня, комментируя соответствующее решение суда.

“Решения Шевченковского суда свидетельствуют о том, что он уже практически стал подконтрольным инструментом одной политической силы”, - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Он подчеркнул, что как бывший министр юстиции, всегда воздерживался от комментариев относительно КС, тем более негативных. “Однако тенденция, которая прослеживается в Шевченковском суде уже на протяжении многих лет, вызывает определенную тревогу”, - отметил Р.ЗВАРИЧ.

По его словам, подсудность Шевченковского суда в этом деле является не совсем корректной, тем более, что институт Президента находится по юридическому адресу другой территориальной судебной юрисдикции.

Как сообщалось, вчера Шевченковский районный суд столицы вынес решение о признании противоправным указа Президента об освобождении С.СТАНИК от должности судьи КС.