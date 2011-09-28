Европарламентарии: Соглашение с Украиной будет способствовать развитию демократии

Получение Украиной ассоциируемого членства в Евросоюзе будет способствовать введению в государстве судопроизводства согласно европейским демократическим стандартам. Как сообщает Укринформ, такое мнение выразили во вторник в Страсбурге депутаты Европарламента во время дебатов, посвященных ожиданиям от проведения Саммита "Восточного партнерства" 29-30 сентября в Варшаве.

Как подчеркнул депутат Ханнес Свобода (Австрия), дальнейшее углубление сотрудничества между Евросоюзом и Украиной будет способствовать развитию демократии в государстве.

В то же время, отметил политик, использование в Украине несовершенного уголовного законодательства в политических целях недопустимо. "Политические вопросы не должны обсуждаться в судах, как это происходит сейчас в Украине", - отметил он.

По мнению депутата от Польши Марека Сивца, нынешняя ситуация с судопроизводством в Украине "неприемлема". "Но, по моему мнению, мы не должны смешивать стратегию с тактическими вопросами", - объяснил свою позицию евродепутат, акцентировав внимание на необходимости либерализации визового режима для граждан с предоставлением Украине и другим странам "Восточного партнерства" перспектив членства в ЕС, что будет служить положительным фактором для дальнейшего развития.