Суд над Тимошенко продолжат завтра

В судебном рассмотрении уголовного дела экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО объявлен перерыв до 28 сентября

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРРЕВ объявил, что судебное рассмотрение дела Ю.ТИМОШЕНКО начнется завтра в 9.30.

Как сообщал УНИАН, сегодня в суде начались судебные дебаты сторон по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

Первой выступала сторона государственного обвинения. Прокурор в своем выступлении попросила суд назначить Ю.ТИМОШЕНКО наказание в виде лишения свободы на 7 лет без последующего права занимать государственные должности в течение трех лет.