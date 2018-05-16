Оробец: Если молодежь лишают права протестовать, она впадает в крайности

США видят в деле Тимошенко сведение политических счетов... Власти пора не просто задуматься, а сделать выводы относительно Табачника... Американские вузы живут не за счет коррупции, а научными исследованиями... На вопросы УНИАН ответила член Комитета ВР по вопросам науки и образования, председатель подкомитета по базовому образованию Леся Оробец.

США ВИДЯТ В ДЕЛЕ ТИМОШЕНКО СВЕДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ СЧЕТОВ

Вы недавно вернулись из США, где успели пообщаться и с конгрессменами, и с представителями диаспоры. Насколько они осведомлены о политических реалиях в Украине?

Украинская община прекрасно знает наши реалии, поэтому меня никак не удивили требования участников акций протестов в Нью-Йорке. С такими же требованиями на прошлой неделе прорывались к столичной Европейской площади участники студенческой акции «Другая сторона образования». Так же, как и десятки других акций украинских граждан. Их не нужно «подзуживать» - их нужно наконец-то услышать.

От общения с их конгрессменами и представителями Госдепартамента у меня вообще сложилось впечатление, что они занимаются не ежедневным, а ежечасным мониторингом нашей текущей ситуации. Это прослеживалось не только по тональности политических или иных оценок, но и по содержанию их вопросов.

Как они относятся к судебному процессу над Тимошенко и Луценко?

Так же, как и большинство оппозиционных политиков. По их мнению, судебное расследование по обвинению в злоупотреблениях властью является нормальным явлением в любом правовом государстве. При этом их, с одной стороны, откровенно настораживает то, что обвиняемых в коррупции подбирают только из оппозиционного лагеря, а с другой - они не видят надлежащего правового обоснования содержания Юлии Тимошенко под стражей. Следовательно, они подозревают нашу Фемиду, а заодно и власть в предвзятости и отсутствии правового подхода к борьбе с коррупцией.

Иными словами, они склонны видеть в заключении Тимошенко не торжество права, а сведение политических счетов, зачистку электорального поля накануне выборов с целью нивелирования политической конкуренции и запугивания новых оппонентов.

Принимая во внимание эти судебные процессы, как они оценивают состояние демократии в Украине?

Подавляющее большинство экспертов соглашается с последними выводами Freedom House, которыми Украине предоставлен статус «частично свободной страны». Это печальный статус. Он означает отсутствие у граждан достаточных политических свобод и их неспособность в полной мере защитить свои права легальным путем. Я общалась с директором Freedom House Дэвидом Кремером - по его мнению, по сравнению с началом 2011 года состояние демократии в Украине только ухудшилось.

К годовщине независимости их Палата представителей рассматривала также проект обращения к нашему правительству, которым призвала воздержаться от действий, подрывающих демократические принципы и верховенство права в Украине.

Кстати, автор этого проекта Сандер Левин - удивительно авторитетный и влиятельный конгрессмен, сопредседатель Украинского совета в Конгрессе США.

В очередном газовом конфликте между Украиной и РФ Америка на чьей стороне?

Если честно, сложно сказать. В официальных беседах мы этих тем не касались. Американцы больше озабочены условиями народного волеизъявления и защитой гражданских прав в Украине, чем перипетиями наших отношений с Россией.

Что в частных беседах с вами говорили о визите Януковича конгрессмены и эксперты? Почему в конце концов американские чиновники так и не высказали Виктору Федоровичу свою обеспокоенность ситуацией в Украине?

Мы должны понять разницу между официальным и неофициальным уровнями общения. Они подчеркнуто воздерживаются от давления на официальное руководство нашего государства и вмешательство в наши внутренние дела. По их мнению, выбор в пользу демократии должен быть нашим, а не их. Неслучайно публичные оценки состояния украинской демократии до сих пор звучали не из уст официальных американских лидеров, а от общественных структур. Не менее симптоматично и то, что упомянутый проект Сандера Левина не был наконец поддержан большинством конгрессменов.

Посол Украины в РФ заявляет, что пассивность украинского общества не позволяет открыть украинские классы в Москве. Насколько активна украинская диаспора в США? Как там с украинским языком и украинскими школами? Или дети эмигрантов уже американизировались?

В США очень активная и очень разная диаспора. Зависит от региона и волн эмиграции. Но язык и традиции у всех на почетном месте. Наиболее популярной формой сохранения национальной идентичности является школа - воскресная, или субботняя. Ее посещают в дополнение к обучению в американской школе - один день в неделю. Там и языку обучаются, и традициям. Хотя, конечно, лучше говорят на украинском и больше обеспокоены украинскими реалиями взрослые.

Вы как политик, который болеет за развитие украинского образования, наверняка обращали внимание на особенности американской образовательной модели. Какие успешные реформы в области образования, введенные в США, могли бы перенять украинцы? Ведь всем известно, что американские университеты традиционно занимают едва ли не больше половины мест в первой десятке любого мирового рейтинга.

Уровень американской высшей школы строится на вековых традициях авторитета учебного заведения. Репутация позволяет строить образовательную политику, независимую от государства. Они живут не за счет перепродажи государственных мест или взяточничества, а научными исследованиями, достойным государственным субсидированием и благотворительной поддержкой. В свою очередь, репутация учебного заведения на первом месте, потому что на ней держится все: льготное обучение для детей преподавателей, спортивные и научные достижения. В итоге и государство тратится минимально, и масштаб автономии впечатляет, и качество образовательной деятельности не может не радовать.

Другая принципиальная деталь - высокий практический уровень знаний, получаемых как учениками, так и студентами. Они имеют откровенный прикладной характер, поскольку ориентированы преимущественно на реальные потребности рынка труда и государства.

ВЛАСТИ ВРЕМЯ НЕ ПРОСТО ЗАДУМАТЬСЯ, НО И СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ТАБАЧНИКА

Табачника в прошлую пятницу снова пригласили к Шустеру ...

Отсутствие на эфире, где должны были хотя бы формально обсуждать образовательную политику, членов парламентского комитета по вопросам образования бросалось в глаза. Не было там Игоря Ликарчука, Лилии Гриневич, Павла Полянского, Ирины Бекешкиной или любого другого из профессиональных образовательных экспертов, не было ни одного учителя - только два директора, которым субординация диктовала, что говорить и спрашивать. В итоге политики свели профессиональную беседу об образовательных проблемах и вызовах к оценке поступка девушки, ударившей Табачника цветами.

А как вы относитесь к этому поступку?

Его можно оценивать по-разному, зайдите на форумы - большинство его поддерживает.

От себя скажу: лучше цветами, чем дубиной. Если молодежь лишают права легально протестовать, она впадает в крайности. Я бы не молодежь в этом обвиняла, а власть, которая ворует у граждан свободу слова и право влиять на политическую ситуацию в стране.

И участники мирной акции «Другая сторона образования», которых и мне в том числе, пришлось защищать от противоправных действий милиции, и эта девушка протестовали против действий одного и того же министра.

Может, власти не только время задуматься, но и сделать хоть какие-то выводы ...

На этом эфире Табачник также заявил, что "все шаги, которые делает сегодня украинская образовательная система, поддерживаются Европой и признаны правильными". Каковы основания для такого утверждения или это очередное очковтирательство?

Очевидно, министр «своими словами» рассказал участникам недавнего форума европейских министров образования о достижениях руководимого им ведомства. Они же, в свою очередь, не имели ни оснований, ни механизмов это проверить. Он и у Шустера заявил, что с учебниками в школах все в порядке и учителя зарплатой довольны. Правда, поверили не все - особенно те, кто на собственной шкуре чуть ли не каждый чувствует "заботу" министра об украинской школе.

Вы выступаете за отмену обязательного обучения детей 5-летнего возраста в дошкольных учреждениях ...

Да. Здесь совершенно дикая ситуация: с одной стороны, пятилеток заставляют учиться в обязательном порядке, хотя Конституцией установлена обязательность только общего образования, а закон «Об образовании» предусматривает обучение детей исключительно с 6-7-летнего возраста.

Кроме того, детям запрещено учиться в семье, хотя в дошкольных учреждениях им до сих пор не нашлось ни мест, ни средств в достаточном количестве. Даже в Киеве 100-процентный охват дошкольников учреждениями готовится в лучшем случае через 2 года - если позволит бюджет.

С целью преодоления этого творения Табачника я еще в прошлом году зарегистрировала соответствующий законопроект - о расширении прав субъектов дошкольного образования. Если его примут, семьям в лучшем случае вернут право обучать пятилеток дома. Его должны были рассматривать в ВР еще на прошлой неделе, но госбюджет поломал все графики. Между тем сентября заканчивается, а мест в садах не больше.

В каком состоянии проект реформирования высшего образования, который Минобразования готовило к рассмотрению на Кабмине летом?

Ситуация застыла до конца месяца. Как убеждает заместитель министра Борис Жебривский, проект будут рассматривать на съезде работников образования 28 октября. Похоже, Табачник хочет протащить на заседании Кабмина документ, который должен централизовать его ведомственную власть вопреки прямым возражениям главы государства. Поэтому будет апеллировать к съезду, участников которого будет подбирать сам, чтобы заручиться его поддержкой и авторитетом. Если успеет к отставке ...

Беседовала Анна Ященко