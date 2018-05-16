Королевская спустилась в шахту (фоторепортаж)

Народный депутат Украины (фракция «БЮТ – Батькивщина»), глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ обещает усилить парламентский контроль над угольной отраслью.

Об этом она заявила во время встречи с шахтерами в городе Свердловске (Луганская обл.)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, она в рамках рабочей поездки посетила государственное предприятие «Свердловантрацит». Н.КОРОЛЕВСКАЯ спустилась в шахту «Должанская-Капитальная», где на глубине 920 метров общалась с проходчиками и ответила на вопросы шахтеров. В частности, они просили сделать все, чтобы не закрывались шахты и сохранились рабочие места. Глава Комитета ВР пообещала усилить парламентский контроль над ситуацией в угольной отрасли и внести необходимые поправки в закон о государственно-частном партнерстве. «Я сделаю все для того, чтобы льготы для шахтеров не сократились, чиновники начали выполнять Закон Украины о престижности шахтерского труда и в угольную отрасль пришел стабильный и социально ориентированный инвестор, который сможет изменить лицо Донбасса», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава парламентского комитета рассказала шахтерам о том, что принятый год назад по ее инициативе закон о государственно-частном партнерстве (ГЧП) позволит не только сохранить рабочие места, но и даст толчок модернизации угольных шахт, развитию инфраструктуры, усилит менеджмент на предприятиях, что в результате приведет к повышению зарплаты и улучшению условий труда шахтеров.

«Для того, чтобы все это стало возможным, нам необходимо учесть опыт ранее приватизированных предприятий и более тщательно выписывать условия заключения договоров между государством как собственником с одной стороны и частным инвестором с другой. Особое внимание следует уделить вопросам безопасности труда шахтеров, гарантий выплаты заработной платы, поддержанию в надлежащем состоянии всей необходимой инфраструктуры – больниц, общежитий, котельных. Всему тому, что называется социальной ответственностью бизнеса», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Политик напомнила, что одной из первых ее законодательных инициатив в Верховной Раде стал закон о престижности шахтерского труда. За время действия закона среднемесячная зарплата на предприятиях выросла до 5007 грн., что почти вдвое больше, чем в среднем по стране. Рост среднемесячной заработной платы на угольных госпредприятиях составил 248%. Ставка налога для шахтеров снижена до 10% от заработной платы и других доходов. Средняя пенсия шахтеров возросла до 2 422 грн.

«К сожалению, сейчас этот закон не выполняется в полной мере. Правительство не выплачивает предусмотренных законом надбавок к шахтерским зарплатам, шахтерам не выделяют землю, которая им положена по закону. Несмотря на то, что я сама заложила эту норму в закон, членам семей шахтеров, погибших на производстве, не дают жилье. Чиновники отворачиваются от семей погибших шахтеров. Не была разработана и утверждена социальная программа поддержки семьи каждого шахтера, который пострадал на производстве», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Фото УНИАН