Миллер заявил о «прогрессе» в газовых переговорах РФ и Украины

ОАО «Газпром» до конца недели проведет очередные переговоры с Украиной, пока о конкретных цифрах и параметрах говорить рано.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил журналистам в Москве, комментируя переговоры с Украиной по газовому вопросу.

«Да, прогресс есть, но говорить о каких-то конкретных цифрах и параметрах сегодня рано. Скорее уместно говорить об общем видении подходов к рассмотрению и решению вопросов газового сотрудничества», - сказал А.МИЛЛЕР.

«Вчера мы договорились о том, что очередная рабочая встреча с нашими украинскими друзьями состоится до конца этой недели», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел переговоры с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и премьером Владимиром ПУТИНЫМ.

25 сентября министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО и председатель правления ОАО «Газпром» А.МИЛЛЕР обсудили конкретные пути реализации договоренностей, достигнутых президентами Украины и России и премьер-министром РФ 24 сентября, в сфере закупки и транзита российского газа.

25 сентября пресс-служба Кремля сообщила о достижении существенного прогресса на переговорах России и Украины о ставке на транзит газа.

25 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ также отметил существенный прогресс в газовых переговорах между Украиной и Россией.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.