Вехи недели. Тандем для Януковича и предвыборные брожения
Януковичу стоит задуматься о том, что ситуация внутри страны все менее контролируема, его образ «твердой руки» трещит и сдувается… Президенту надо что-то предпринимать…
Януковичу стоит задуматься о том, что ситуация внутри страны становится все менее контролируема, а его образ «твердой руки» трещит по швам и сдувается… Президенту надо что-то предпринимать…
Янукович в экспортном исполнении
|Виктор Янукович делает пробный удар по мячу на новом поле «Олимпийского». Киев, 23 сентября
За океаном Виктору Федоровичу удалось пообщаться, пусть и коротко, с Бараком Обамой. Хотя в Вашингтоне решили особо не баловать официальный Киев, тема отказа Украины от обогащенного урана оказалась беспроигрышной. Не менее интересно, удастся ли Януковичу убедить представителей американских энергетических компаний придти на украинский рынок со своими технологиями и составить конкуренцию Shell и – в обозримой перспективе – «Лукойлу» и Газпрому. Эти вопросы сегодня выглядят куда актуальнее отказа от сырья для изготовления ядерной бомбы.
|Медведев, Янукович и Путин в 150 км от Москвы обсудили вопросы цены на газ, 24 сентября
Предупреждающий штурм
|«Беркут» перекрывает путь к зданию ВР воинам-афганцам во время акции протеста против сокращения льгот
Власти срочно нужны решения, чтобы окончательно не утратить рейтинг. «Цветочное» покушение на гуманитарного министра, организованное студенткой, не способно сыграть роль клапана для выброса народного недовольства. Приговор о десяти годах лишения свободы для судьи-«колядника» Игоря Зварыча тоже мало напоминает торжество правосудия на фоне тотальной коррупции, института смотрящих и общего состояния судебной системы.
Президенту больше подойдут кадровые перестановки в исполнительной власти, где хватает обладателей черных меток на министерском и губернаторском уровне, плюс принятие избирательного закона, способного хотя бы создать иллюзию будущих свободных выборов. Правда, судя по заявлениям министра юстиции Александра Лавриновича, полностью прислушиваться к пожеланиям Венецианской комиссии его ведомство не собирается.
Пока в товарищах согласья нет
|Анатолий Гриценко и Арсений Яценюк
Любопытно, что готовятся к последнему бою и не представленные в парламенте социалисты, которых в него поведет Александр Мороз. Ради решающей попытки Сан Саныч не только возвращает в партийные ряды «блудных сыновей» Станислава Николаенко и Иосифа Винского, но и собирается наладить отношения с потенциальными спонсорами социалистической идеи. Украинские партии, как известно, за счет членских взносов существовать не способны.
Евгений Магда