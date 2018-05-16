Вехи недели. Тандем для Януковича и предвыборные брожения

Януковичу стоит задуматься о том, что ситуация внутри страны становится все менее контролируема, а его образ «твердой руки» трещит по швам и сдувается… Президенту надо что-то предпринимать…

Янукович в экспортном исполнении

У себя дома, в Украине, президент на минувшей неделе успел только забить гол в ворота на поле почти реконструированного НСК «Олимпийский» да 1000-летие Софии Киевской отметить. В остальное время он занимался челночной дипломатией. С переменным успехом передвигался в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН и побывал на переговорах с восстановленным российским властным тандемом в «Завидово».

За океаном Виктору Федоровичу удалось пообщаться, пусть и коротко, с Бараком Обамой. Хотя в Вашингтоне решили особо не баловать официальный Киев, тема отказа Украины от обогащенного урана оказалась беспроигрышной. Не менее интересно, удастся ли Януковичу убедить представителей американских энергетических компаний придти на украинский рынок со своими технологиями и составить конкуренцию Shell и – в обозримой перспективе – «Лукойлу» и Газпрому. Эти вопросы сегодня выглядят куда актуальнее отказа от сырья для изготовления ядерной бомбы.

В президентской резиденции РФ «Завидово» Януковича ожидал сюрприз «два в одном». Участие Путина в переговорах российского и украинского президентов было анонсировано заранее, но об его намерении баллотироваться на высший государственный пост в 2012 году Виктор Федорович узнал за пару часов до встречи. Идиллическая фотосессия «Янукович и тандем», распространенная пресс-службой Кремля, не дает полного представления о ходе переговоров. Пожалуй, стоит поверить, что российская сторона ненадолго сменила тон выражений относительно Украины. Пишут, что на переговорах говорилось о газотранспортном консорциуме, в котором Газпром постарается завладеть контрольным пакетом акций. Ожидая капитуляции Киева, Медведев и Путин будут не без оснований уповать на позицию ЕС – еврокомиссар Штефан Фюле, к примеру, уже успел заявить, что соглашение об ассоциации Украина – Европейский Союз не будет предусматривать пункт о перспективе членства Украины в ЕС.

Предупреждающий штурм

Януковичу сегодня стоит задуматься о том, что ситуация внутри страны становится все менее контролируема, а его образ «твердой руки» трещит по швам и сдувается. Несколько тысяч якобы ветеранов-афганцев, едва не проведших для парламентариев урок прямой демократии в ходе незапланированной встречи с избирателями, показали власти, что в украинском обществе еще остались группы, с которыми стоит считаться. И «скальпом» брошенного на переговоры с афганцами извечного «штрафника» Сергея Тигипко в случае чего откупиться не удастся – у этих протестующих за плечами слишком много пережитого.

Власти срочно нужны решения, чтобы окончательно не утратить рейтинг. «Цветочное» покушение на гуманитарного министра, организованное студенткой, не способно сыграть роль клапана для выброса народного недовольства. Приговор о десяти годах лишения свободы для судьи-«колядника» Игоря Зварыча тоже мало напоминает торжество правосудия на фоне тотальной коррупции, института смотрящих и общего состояния судебной системы.

Президенту больше подойдут кадровые перестановки в исполнительной власти, где хватает обладателей черных меток на министерском и губернаторском уровне, плюс принятие избирательного закона, способного хотя бы создать иллюзию будущих свободных выборов. Правда, судя по заявлениям министра юстиции Александра Лавриновича, полностью прислушиваться к пожеланиям Венецианской комиссии его ведомство не собирается.

Пока в товарищах согласья нет

Не исключено, что власть расслабилась по причине беспомощности политиков, называющих себя оппозиционерами. На обломках фракции НУ-НС проходят процессы перестройки: пока одни бывшие «оранжевые» записываются во «фронтовики», другие будут пытаться создать «Нашу Украину» без Ющенко, словно воплощая многолетнюю мечту Виктора Януковича. Попытки Арсения Яценюка стать первой скрипкой в оппозиционном оркестре и потребовать аудиенции у главы государства встретили гневную отповедь «первого непроходного» Анатолия Гриценко.

Любопытно, что готовятся к последнему бою и не представленные в парламенте социалисты, которых в него поведет Александр Мороз. Ради решающей попытки Сан Саныч не только возвращает в партийные ряды «блудных сыновей» Станислава Николаенко и Иосифа Винского, но и собирается наладить отношения с потенциальными спонсорами социалистической идеи. Украинские партии, как известно, за счет членских взносов существовать не способны.

Евгений Магда