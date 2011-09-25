Мороз намерен объединить левоцентристов в одну партию

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ планирует создать левоцентристскую партию.

Как передает Gazeta.ua, в ее состав, кроме, Крестьянско-демократической партии, ВО "Патриотический союз Украины", Партии детей войны, войдут еще и политсилы "Народная власть" и "Справедливость". Две последние партии возглавляют его бывшие соратники, которые вышли из СПУ, Иосиф ВИНСКИЙ и Станислав НИКОЛАЕНКО.

По словам А.МОРОЗА, И.ВИНСКИЙ и С.НИКОЛАЕНКО выходили из СПУ, а следовательно создавали партии, руководствуясь субъективными интересами.

«В левоцентристском спектре больше десятка партий. Чтобы упростить выбор людей, дать четкий ответ на их запрос, нужно закрыть страницу прошлого, не взирая на то, что бывшие партнеры говорили...", - подчеркнул политик.

А.МОРОЗ сообщил, что создан координационный совет по представителям шести партий – Крестьянско-демократической партии, ВО "Патриотический союз Украины", СПУ, Партии детей войны, "Народной власти" и "Справедливости", а также налаживают сотрудничество и с другими силами.

«Здесь наши позиции расходятся. Социалисты считают, что название партии изменять не стоит, поскольку она существует 20 лет и вызывает определенные ассоциации, а другое название будет отрывать восприятие людей от именно нашей политической силы. Есть и другие нюансы, которые, думаю, вскоре будут согласованы», - отметил лидер социалистов..

Он заверил, что «в принципиальном плане возможность такого объединения существует». При этом А.МОРОЗ напомнил, что на днях состоялся съезд Партии детей войны, на котором принято постановление о прекращении ее деятельности и об объединении с СПУ.