В Умани милиция задержала 60 "свободовцев"

В Умани милиция задержала около 60 человек за попытку провести запрещенную судом акцию.

Об этом УНИАН сообщила начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Виктория КУШНИР. «У них были дымовые шашки, рогатки и другие предметы нападения», - сказала собеседница агентства. Она также прибавила, что участники акции держали плакаты антисемитской направленности.

Участников акции задержали для выяснения обстоятельств.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО "Свобода", речь идет о задержании их однопартийцев.

«Местные жители жаловались свободовцам на грубое поведение приежающих религиозных туристов из Израиля, пренебрежение хасидами элементарными нормами поведения и хамское отношение к местным украинцам», - говорится в сообщении.

«После мероприятия его участников окружили бойцы «Беркута» и без предупреждения начали бить всех без разбора – пожилых, детей и женщин. Побитых бросали в автозаки и доставляли в местный райотдел милиции», - отметили в пресс-службе.

По имеющейся информации, в столкновении с «Беркутом» пострадал депутат Киевского областного совета Андрей ИЛЬЕНКО. Также задержаны два журналиста – руководитель киевской пресс-службы ВО «Свобода» Кирилл БАБЕНЦОВ и руководитель черкасской пресс-службы Юрий БОТНАР.

Как утверждают в ВО «Свобода», к задержанным не допускают врачей, «чтобы оказать им медицинскую помощь, а также адвокатов, которые могли бы зафиксировать нарушение закона и обеспечить защиту прав задержанных свободовцев».