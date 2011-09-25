После приговора Тимошенко и Луценко придет время оценивать судей

Высший совет юстиции даст оценку действиям судей Печерского райсуда Киева Родиона КИРЕЕВА и Сергея ВОВКА только по окончании судебного производства по уголовным делам экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, которые они ведут.

Об этом заявил глава ВСЮ Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО в эфире «5 канала», передает «ЛIГАБiзнесIнформ».

"Есть обращения народных депутатов по этому поводу, у нас назначена проверка. Мы сейчас начнем проверку во время рассмотрения дела, все сказали, что Высший совет юстиции не может вмешиваться в рассмотрение дела, когда оно не закончено. Таким образом само объявление, что мы начали проверку, уже опасно для независимости судей", - сказал В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

Также он подчеркнул, что сегодня необходимо законодательно урегулировать случаи, когда ВСЮ может влиять на суд при нарушении прав человека.