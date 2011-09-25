"Свобода" проведет акцию протеста против хасидов в Умани

Активисты ВО "Свобода" проведут в воскресенье в Умани мирную акцию против хасидов вместо марша по городу, как планировалось, сообщил РИА Новости глава Уманской городской организации Юрий Ботнар.

Ранее "Свобода" сообщала, что намерена провести марш "Умань без хасидов" 25 сентября.

Ю.Ботнар сообщил, что Уманский суд запретил проведение марша активистами "Свободы". "Мы законопослушные граждане, поэтому мы выполним это решение суда", - сообщил Ботнар. Однако, по его словам, поскольку активисты организации все равно соберутся на 16.00 у памятного знака Гонте и Железняку в Умани, то на месте они проведут акцию, где выскажут свою позицию по поводу нахождения хасидов в Умани.

Таким образом, подчеркнул организатор, "свободовцы" марш по городу проводить не будут, а просто проведут "мирную акцию".

Ежегодно Умань посещают десятки тысяч паломников-хасидов, которые приезжают сюда для того, чтобы отпраздновать еврейский Новый год Рош ха-Шана и помолиться на могиле еврейского праведника и толкователя Торы Нахмана из Брацлава (1772-1810), потомка основателя хасидизма Баал Шем Това.