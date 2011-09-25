Депутат просит Януковича ветировать закон о пластиковых документах

Народный депутат Украины Кирилл КУЛИКОВ просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать принятый парламентом закон, которым внедряются паспорта с биометрическими данными лица, «поскольку это расширяет коррупционные схемы для определенных заинтересованных лиц».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе К.КУЛИКОВА, соответствующее письмо он направил в адрес главы государства.

«Этот закон является откровенным проявлением коррупции... Этот закон не отменяет существующие на сегодняшний день коррупционные схемы в сфере изготовления бланков документов, благодаря которым посредники зарабатывают сотни миллионов на рядовых гражданах, а наоборот, расширяет поле для их деятельности", - отмечает К.КУЛИКОВ.

По его словам, под лозунгами выполнения Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины были пролоббированы интересы коммерческой структуры, которая изготавливает бланки документов с голографическими защитными элементами. "Контрольно-ревизионное управление по результатам проверок отметило, что в результате участия посредников при изготовлении бланков теряется контроль государства над их количеством и обращением, то есть образован так называемый «теневой рынок». А это прямая угроза национальной безопасности Украины", - отмечает депутат.

Он обращает внимание Президента также на то, что данным законом, кроме внедрения документов Украины для выезда за границу с электронным носителем биометрической информации, регулируются отношения в сфере оформления и выдачи документов, удостоверяющих определенные права личности и ее специальный статус (например, социальное удостоверение, удостоверение водителя, удостоверение пенсионера, «удостоверение личности с инвалидностью»), которые не имеют никакого отношения к взятым Украиной международным обязательствам.

"Призываю Вас применить право вето на вышеупомянутый Закон Украины и вернуть в Верховную Раду со своими предложениями в интересах украинского народа", - отметил, обращаясь к В.ЯНУКОВИЧУ, К.КУЛИКОВ.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины".

В тот же день в Министерстве юстиции Украины отметили, что принятый Верховной Радой закон о документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, нарушает основные конституционные основы развития государства.

Так, по данным Минюста, «Конституция Украины определяет, что Украина является социальным, правовым государством, а человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высшей социальной ценностью. Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства».

«В то же время, Закон, определяя безальтернативную технологию изготовления документов, удостоверяющих личность, закрепляет таким образом существующую монополию в этой сфере, то есть является потенциально корупциогенным. К тому же, применение предусмотренной Законом технологии изготовления отмеченных документов приведет к подорожанию, что приведет к увеличению расходов государственного бюджета, а соответственно и каждого гражданина», - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что «положения Закона о формировании и основах деятельности Государственной информационной системы регистрационного учета физических лиц и их документирования, перечня информации, которая в нее будет включаться (этот перечень неисчерпаем), нарушают статью 32 Конституции Украины, которая сужает возможности государства вмешиваться в личную семейную жизнь, поскольку сформулированы слишком обобщенно, нечетко и допускают различное толкование».