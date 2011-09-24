Янукович возвращается в Киев

В загородной резиденции президента Российской Федерации Завидово завершились переговоры Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА и премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, переговоры длились на протяжении почти 4-х часов.

По их завершению В.ЯНУКОВИЧ отбыл в Киев.

Как сообщал УНИАН, после короткой прогулки руководителей двух стран журналистов попросили оставить место проведения переговоров. К президентам присоединился премьер.

Пресс-секретарь Президента РФ Наталия ТИМАКОВА, отвечая на вопрос, были ли достигнуты какие-то договоренности, тогда сообщила, что переговоры длятся, и говорить о результатах преждевременно.