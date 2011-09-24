В Завидово поставили самовар и приготовились ловить форель
Что будет с газом - говорить еще рано
В загородной резиденции Завидово (Тверская область России) продолжаются переговоры Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с президентом и премьером РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и Владимиром ПУТИНЫМ.
Как передает корреспондент УНИАН, после переговоров в помещении три лидера совершили короткую прогулку и зашли в летнее помещение.
Для участников переговоров накрыт стол под открытым небом, рядом с которым горит костер и стоит большой самовар. На столе стоит несколько бутылок вина.
Для президентов двух стран и российского премьера также все приготовлено для рыболовства. В частности, на берегу озера лежит три удочки, в качестве наживки используются вареные креветки.
Как стало известно УНИАН, в озере водятся двух-, трех- и четырехгодовалая форель.
Пресс-секретарь Президента РФ Наталья ТИМАКОВА, отвечая на вопрос, были ли достигнуты какие-то договоренности, сказала, что переговоры продолжаются и говорить сейчас о результатах преждевременно. После короткой прогулки руководителей двух стран журналистов попросили покинуть место проведения переговоров.