Советы Януковичу на переговорах с Путиным и Медведевым

24 сентября Президент Украины Виктор Янукович полетит на встречу с руководством РФ, которую инициировал президент России Дмитрий Медведев. Стало известно, что к ним присоединится и премьер-министр Путин. То есть Путин с Медведевым с одной стороны, и Янукович (без Азарова) - с другой. На днях в СМИ появилась информация со ссылкой на источник в Кремле о том, что Путин с Медведевым будут давить на Януковича, чтобы тот окончательно сделал выбор, с кем он: с Россией или с Европой, мол, на двух стульях усидеть уже не получится.

Учитывая ту сложную ситуацию, в которой оказался президент вместе со всей Украиной, мы решили с помощью авторитетных экспертов, политиков дать ему несколько советов - как держаться на переговорах с российским руководством, какие использовать козыри перед Россией и где та грань, за которую Янукович нипочем не должен переходить ...

Александр Палий, политолог:

СТОИТ ПРОСТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПЫТ И ПРИРОДНЫЕ ИНСТИНКТЫ ДОНБАССА

В отношениях с Россией президенту следует просто использовать опыт и природные инстинкты Донбасса. Как говорят, "у лоха жизнь плоха". Поэтому очень важно не выглядеть сломанным. Еще следует помнить поговорку "Москва слезам не верит".

Посмотрите на отношения Москвы с Беларусью. К официальному Минску в Москве отношение гораздо хуже, чем к странам ЕС и НАТО именно потому, что эта страна загнана в тупик.

Другой принцип, который необходим Украине, - доказывать делами, а не "понтами". На "понты" в Москве своих мастеров хватает, их этим не проймешь. Поэтому, если власть говорит о снижении потребления газа, надо реально его снижать. Если речь идет об увеличении добычи, надо ее реально финансировать из бюджета, а не делать вид, что слона никто не заметит.

При этом надо понимать, что сейчас Москва не настроена на компромисс. Цена на нефть падает, такая тенденция, скорее всего, продлится. В России без нефтяных и газовых доходов в бюджете была бы колоссальная дыра величиной до 15% ВВП, или до половины бюджета. При этом в Москве при сокращении размеров бюджетного "меха" его и между "своими" делить трудно, а тут еще президент Украины... Конечно, это вызывает раздражение.

Кроме того, следует учитывать, что конфликтность - это стиль международных отношений нынешней России. Недавно один русский скоморох в рясе по фамилии Охлобыстин, которого Кремль неожиданно выдвинул в президенты, а потом так же неожиданно "засунул", сказал одну интересную фразу: "Россия неконкурентоспособна в мирных условиях". Чем интересны такие шуты так это тем, что они говорят то, что другие в Кремле думают. Сейчас по всему периметру границ, за небольшим исключением, в России "интересные" отношения с соседями. Было бы слишком оптимистично надеяться, что мы станем исключением. Поэтому Москва будет требовать за свою скидку заоблачно высокую цену, которую страна просто не сможет поднять. И это еще не факт, что даст. Потому Беларуси пообещали, и наконец так и не дали обещанного.

Поэтому я не советовал бы президенту слишком концентрироваться на мечте о пересмотре газового соглашения.

Стоит делать свое дело реально - не на словах, а на деле снижать энергопотребление, увеличить собственную добычу, в том числе с помощью иностранных инвесторов.

Что касается информационной кампании против Януковича в России, то такова судьба всех "пророссийских" президентов, которые хотят что-то оставить и себе, а не только все отдать "старшему". Думаю, президенту бояться особо нечего - о нем и так все всё знают. Вот уже и Табачник в учебники записал, что президент "сидел". Поэтому нужно опираться на свой собственный народ.

Чего нынешней власти не хватает? Денег? Не смешите. Поэтому надо понять простую истину - что все деньги мира не заработаешь и даже не украдешь.

Однажды Александр Македонский попросил похоронить себя с раскинутыми руками, которые торчали бы из гроба, чтобы все видели, что он на тот свет ничего с собой не взял. Главное, чего не хватает нынешней власти - это способности делать и говорить правильные вещи. Единственное спасение от великих потрясений я вижу в том, что власть очень быстро учиться, как бы идеалистически это не звучало. Главное для власти, если она собирается в нашей стране жить, - дать понять народу, что ее действительно интересуют интересы страны и ее людей, а не только собственный карман.

Что касается вопроса вступления в НАТО как средства воздействия на Россию, то его вполне можно ставить. Нынешняя власть сдуру сдала этот вопрос России даром, хотя Москва готова была платить десятки миллиардов, чтобы сдержать наше движение в НАТО. Другое дело, что на такое изменение курса власти могут решиться, скорее, после выборов.

Думаю, власть бы даже удивилась, какую поддержку получили бы ее действия, будь они хоть минимально адекватные интересам Украины.

Виктор Коваленко, специалист по коммуникациям, медиа-эксперт:

НА ЧЕРНУХУ ПО ТВ НЕ НАДО ВООБЩЕ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ

Виктор Янукович оказался как президент Украины в критической ситуации - на него оказывается огромное давление с обеих сторон: с Запада и России. Обеими сторонами задействованы мощные пропагандистские ресурсы. С одной стороны, президента шельмуют за арест оппозиционного лидера Юлии Тимошенко, муссируя идею о неподписании соглашения об Ассоциации с ЕС. С другой - имеем ситуацию, когда руководители РФ не прекращают усилий затянуть Украину в сферу своего влияния.

Понятно, что Виктору Януковичу придется кому-то из переговорщиков рано или поздно сказать "нет". Хочется верить, что в эту субботу он скажет "нет" своим коллегам в Москве и не согласится на Таможенный союз, держа свое слово о курсе Украины исключительно на евроинтеграцию.

Последствия окончательного отказа президента повести Украину в Таможенный союз могут быть болезненными как в экономическом, так и в социальном плане. Украина может войти в штопор шоковой терапии, когда реформы придется проводить и удерживать власть на фоне массовых протестов.

Контрпропагандистских усилий становится явно недостаточно в ситуации между молотом и наковальней. Качественной контрпропагандой в украинских интересах у нас никогда и не умели заниматься ни правительства, ни главы государства. Поэтому даже если Янукович скажет в Москве твердое "нет" Таможенному союзу, избиратели в Украине услышат, что он якобы сказал вовсе не "нет", а может, даже наоборот "да".

Совет для Виктора Януковича на переговорах с Москвой может быть один - оставаться президентом Украины, как бы это тяжело иногда не было. Думаю, он это и сам прекрасно понимает. Козыри у него есть - независимость страны, которую не разменивают, интересы избирателей, которые делегировали его во власть вместе с Партией регионов для отстаивания их интересов, и ожидаемый цивилизационный выбор - войти в семью европейских народов. Если он обеспечит реализацию этого выбора, навсегда войдет в историю как настоящий лидер нации. Если же ошибется - что ж, тогда пополнит когорту лиц, просто некогда занимавших высокие должности.

Может быть козырем на переговорах в Москве вступление Украины в НАТО? Нет, не может. Украина - внеблоковая. Козырять такой перспективой - значит, вести себя глупо. Мы уже видели, к каким политическим результатам привел этот якобы козырь в руках Виктора Ющенко. Ведь не в НАТО дело - а в евроинтеграции. Если Украина максимально сблизится с ЕС благодаря запланированному соглашению об ассоциации, то вопрос выбора инструментов безопасности решится сам собой.

На возможные угрозы запустить какую чернуху на российском телевидении - стоит вообще не обращать внимания. Никакая чернуха не омрачит тех нормальных дел, шагов и реформ, которые он запланировал - и именно по его действиям Виктору Януковичу дадут оценку избиратели здесь в Украине. Да и в какой-то большой шквал компромата против Януковича из России мало верится. Как бы российские лидеры ни угрожали - полностью поссориться с Украиной они себе не позволят, и их избиратели этого тоже не простят.

Ходят слухи, что переговоры в Москве могут достичь уровня "мужского разговора"... Иногда это бывает полезно - после таких разговоров настоящие мужчины становятся настоящими друзьями.

Леонид Кравчук, первый Президент Украины:

ЕСЛИ ПУТИН СКАЖЕТ МАТОМ, ТО И ЯНУКОВИЧ ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ МАТОМ

Сначала скажу главное: президент Янукович - президент независимого государства, которое называется Украина, а не генерал-губернатор, скажем, Белгородской губернии, входящей в состав России. И с этого надо начинать. Надо говорить везде и во всем, что президент представляет интересы независимой нации и независимого государства. И что бы вы, россияне, на него ни говорили - чернуху не чернуху, - для нас, украинцев, это не имеет принципиального значения. Для нас важно поведение и действия президента в независимой Украине: как он отстаивает национальные стратегические интересы Украины. А то, что они себе говорят против Януковича, - их проблемы, они этим унижают не его, а себя.

В случае с Россией подходит пословица «не было бы счастья, да несчастье помогло». Мы понимаем, чего хочет Россия - использовать Украину в своих интересах, а не в совместных российско-украинских интересах. Для этого российское руководство пойдет на все, в том числе и на унижение...

Они уже показывали чернуху про Лукашенко (сам видел), но Лукашенко выбирали белорусы, а не россияне. За Януковича голосовал тоже украинский народ, а не российский. Именно украинский народ будет делать выводы не из того, как скажут русские, а как сами чувствуют.

Президент Янукович должен сказать очень просто, что у нас есть свои стратегические национальные интересы, что Россия загнала Украину в тупик, что она до сих пор не воспринимает - я отвечаю за свои слова, - Украина как независимое государство.

Я недавно прочитал много книг, в том числе и учебники по истории, по которым учатся российские студенты и учащиеся. Так вот в этих учебниках прямо сказано, что украинцы не являются нацией, что это «народность». И это не просто так, а это учебники, утвержденные Министерством образования и Академией наук России. И через 20 лет из этих людей, которые сегодня учатся по этим учебникам, будут избраны «Медведев» и «Путин», и представьте себе, как они будут думать об Украине. Кстати, Путин уже не раз высказывался, в том числе и в Европе, что Украина - это не государство, это случайность, которая долго не просуществует, поэтому с ней не стоит иметь серьезных дел.

Мне бы хотелось, чтобы те люди, которые криком кричали, что пришел к власти президент, которого Россия будет обцеловывать, поняли, что миром правят интересы, и что Россия никогда не поступится своими интересами. Никогда! И если мы не займем жесткую позицию относительно своих интересов, то никогда не станем государством!

Поэтому Януковичу на встрече с Путиным и Медведевым нужно вести себя так, как он говорил в интервью «Коммерсанту». Я напомню, он говорил, что никому не позволит унижать Украину и что он ее будет защищать, что не требует ничего особенного, а требует справедливости. А дружественная страна не может по дружбе брать с Украины больше долларов, чем с Германии.

Украинский народ хочет жить по европейским стандартам. Да, у нас есть проблемы, но мы их сами будем решать, и здесь России ни при чем.

...Если Януковичу Путин скажет матом, то Янукович должен ответить ему матом. На мат может быть только мат. Против рельса можно использовать только рельс.

Предел, за который Янукович не должен переступать, - интересы украинского народа.

Мы не приходим к ним как бедные родственники, мы едем в Москву договариваться как к партнеру. И не надо нам этой «дружбы», лучше - партнерство, потому что дружба - это такое: младший брат, старший брат... Ельцин говорил: вставай и думай об Украине, а на самом деле за этими словами стояло: вставай и думай, как ограбить Украину. Поэтому нам нельзя давать слабинку!

Анатолий Гриценко, председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны:

ЕСЛИ ЯНУКОВИЧ ВСТУПИТ В ТС, МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ ЕГО БУДУТ ПРОКЛИНАТЬ

Янукович должен выдержать давление и ни при каких условиях не согласиться на вступление Украины в Таможенный союз. И мой прогноз, несмотря на все давление, Янукович не согласиться на вступление в ТС. Здесь интересы оппозиции, народа и власти совпадают... Такое решение в Украине не воспримется в принципе. Если Янукович все-таки это сделает, он вляпается в такую ​​историю... Миллионы людей его будут проклинать.

Януковичу я бы советовал вспомнить, как рухнули все его надежды после подписания Харьковского пакта. Он думал, что Россия пойдет ему навстречу после подписания соглашения о продлении базирования ЧФ, а она не пошла на это и не пойдет.

Про чернуху... Если российскими телеканалами, работающими в Украине, будет формироваться из украинцев образ врага, если будут дискредитироваться политика Украины на европейском направлении, то я бы на месте руководства государство прекратил на территории Украины вещание таких российских каналов.

Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел:

РФ НАМЕРЕННО СОЗДАЕТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ВСТУПЛЕНИЕ В ТС - ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД ДЛЯ УКРАИНЫ

Самое важное для Януковича - не терять чувство достоинства и спокойствие, потому что Украина - крупное европейское государство, имеющее огромный потенциал. И об этом нужно помнить на переговорах с любой страной.

Мы с Россией взаимосвязаны, в том числе в газовом вопросе. Ведь если не будет украинской трубы, не будет транспортировки российского газа.

Я не считаю, что сегодняшняя ситуация, которая сложилась между Украиной и Россией, проигрышна. Все зависит от того, как построить переговоры... Это же не последний день в истории человечества. Наконец, переговоры можно и перенести, эксперты могут работать над предложениями...

Сейчас россияне хотят специально создать впечатление, что мы в тупике, из которого якобы есть только один выход - вступление в Таможенный союз. Это далеко не так, и главное - не поддаться.

Если будет чернуха, то на нее вообще не стоит смотреть, ведь понятно, что это последнее средство воздействия на политического деятеля.

Оксана Климончук