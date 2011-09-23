Янукович убежден, что «Олимпийский» будет гордостью Украины

17:09, 23 сентября 2011
Политика
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Президент забил гол Суркису

Виктор Янукович
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что НСК «Олимпийский» будет гордостью нашей страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в заявлении для прессы после посещения стадиона, реконструкция которого завершена уже почти на 96%.

Президент подчеркнул, что сегодня Украина может показать Европе и миру свои возможности в виде такого стадиона.

«Строительство еще не завершено, но уже сегодня можно сказать, что он будет не хуже, чем стадион в какой-либо другой стране мира», - сказал Президент, добавив, что он был на многих стадионах мира.

Он выразил надежду, что стадион будет завершен к определенной дате (8 октября).

Во время посещения стадиона Президент символично поиграл в футбол на уже готовом газоне. В частности, Президент забил мяч в ворота, которые защищал президент Федерации футбола Григорий СУРКИС. Первый мяч Г.СУРКИС взял, а второй главе государства удалось забросить в сетку ворот.

Как сообщает пресс-служба НСК «Олимпийский», по состоянию на 22 сентября общая строительная готовность составляет 96%. В частности, завершились работы по обустройству газона, завершено обустройство асфальтобетонных подготовительных слоев легкоатлетических беговых дорожек. Полностью осуществлены монтаж и отделка трибун, на которых установлены все 70 тыс. 50 зрительских сидений. Смонтировано акустическое и световое оборудование. Практически завершены работы по обустройству мембранной крыши.

Как отмечают в НСК «Олимпийский», на данное время не выявлены никакие факторы, которые могут негативно повлиять на своевременный ввод объекта в эксплуатацию.

Открытие стадиона назначено на 8 октября, а первый матч состоится 11 ноября. На «Олимпийском» сыграют сборные Украины и Германии.

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