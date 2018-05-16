Почему Фюле обратился к Януковичу по-русски

Говоря громко и убедительно об Украине

Когда Европейский Союз в один голос выражает свое мнение по насущным вопросам, это стоит не только одобрения, это еще и удивляет. Причиной такого исключительного единства, высказанного после месяцев колебаний, стало сворачивание демократии в Украине.

Возможно, Евросоюз снова будет иметь разные взгляды на прием Палестины в ООН, он может колебаться по поддержке демократии в Северной Африке, но он непреклонен в отношении Украины - ЕС выступает против политики нынешнего руководства Украины, которое неустанно проводит кампанию с целью мести партии, которая была у власти до него.

Кризис в Украине - это также кризис политики Восточного партнерства ЕС. Лидеры пяти стран Восточного партнерства - Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины встретятся со своими партнерами по ЕС в Варшаве на следующей неделе. Кажется, что этот саммит уже несколько придержал преследование Президентом Украины Виктором Януковичем и его соратниками бывшего премьер-министра, а ныне оппозиционного лидера Юлии Тимошенко, которая сейчас находится в тюрьме. Но эта отсрочка с приговором по делу может быть временной. Сейчас видится, что руководство Украины поняло, что не может больше использовать разногласия среди членов ЕС.

Выражая общую позицию, ЕС направил на прошлой неделе трех своих представителей в крымский курорт Ялту, чтобы донести строгий мессидж. Еврокомиссар по вопросам расширения Штефан Фюле сказал Януковичу, что три события, которые должны состояться в течение следующих месяцев, находятся под угрозой, если Украина продолжит преследование оппозиции. Первое - это визит Януковича в Брюссель на следующем месяце. Второе - это саммит ЕС-Украина в декабре. Третье - это завершение переговоров о Соглашении про ассоциацию. Чтобы удостовериться, что его мессидж поняли, Фюле обратился к Януковичу по-русски.

Чтобы придать влияние своим словам, Фюле сделал свое обращение вместе с членом Европейского парламента, ветераном-правоцентристом из Германии Элмаром Броком и министром иностранных дел Швеции, одним из инициаторов Восточного партнерства Карлом Бильдтом. Их мессидж был четким - главные европейские институты едины в их понимании того, что демократия в Украине находится под угрозой, и даже Швеция- одна из стран, которые больше всего поддерживают Украину на пути в ЕС - желает отказаться от Соглашения об Ассоциации. Также помогло то, что канцлер Германии Ангела Меркель сказала много подобного этому в своем письме к Януковичу в прошлую среду (14 сентября), а перед этим госсекретарь США Хиллари Клинтон и Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кэтрин Эштон сделали то же самое.

Жесткий мессидж ЕС заслуживает похвалы не только за его прямоту, но и за его содержание. Фюле и другие дали четко понять, что дело не только в заключении лидера оппозиции, речь идет также о качестве демократии в Украине. Освобождения и оправдания Тимошенко недостаточно, она должна иметь полноценную возможность участвовать в парламентских выборах следующего года, а ее партия и другие оппозиционные партии должны иметь возможность свободно проводить свои предвыборные кампании. Без этого выборы не будут свободными и честными.

Эта новая решимость в отношении Украины, крупнейшей страны среди участников Восточного Партнерства, должна служить сигналом для других стран-участников, среди которых только Молдова демонстрирует успешное продвижение демократическим путем. Но для того, чтобы именно так и было, лидеры ЕС должны уделять больше внимания своим восточным соседям. Но ни премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, ни президент Франции Николя Саркози не считают, что этот саммит стоит их присутствии. Их можно понять, учитывая нынешний кризис в ЕС и растущее количество саммитов, не несущих никакого смысла. Но оставаясь в стороне, эти лидеры снижают влияние на перемены в политике, которые они поддержали раньше, когда они, по общему мнению, сохранили использование принципа «больше для того, чтобы получить больше» - больше помощи для того, чтобы произошло больше реформ - и это понемногу имеет свои последствия в реформированной политике Европейского Соседства.

Этот принцип может не сработать везде. Например, богатый деньгами и энергоносителями Азербайджан вряд ли будет впечатлен несколькими миллионами евро, которые ЕС может не дать. Но иногда очень важно посылать правильные сигналы. Демократия и демократические реформы в странах - соседях ЕС требуют такого четкого однозначного подхода

European Voice