«Газового поклона» Москва уже не дождется?

Разговор Виктора Януковича и Дмитрия Медведева в Завидово обещает быть жестким, т.е. соответствовать позициям сторон, которые, правда, не перестают декларировать настрой на компромисс.

Газовые разбирательства идут не первый год. И все переговоры в этой сфере давно не имеют никакого отношения к экономике, политическая составляющая давно перешла в разряд основы, так сказать, газового сотрудничества.

Согласно действующему контракту, цена российского газа в четвертом квартале составит 398-402 долл. за тысячу кубометров (в І квартале - 264 долл., во ІІ – 295,6 долл., в ІІІ – 354 долл.). Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что для нашей страны означает эта цифра, которая будет только расти, причем в период вроде бы положительных тенденций в экономике Украины (о чем говорит официальная статистика), в реальности - в условиях новой волны рецессии и замедления глобальной экономики, что несет риски украинскому экспорту при катастрофическом «минусе» торгового сальдо. Глава «Нафтогаза» Евгений Бакулин ранее заявлял, что приемлемой для Украины может быть цена в 230 долларов за тысячу кубов.

Поэтому власть активизировала в последнее время работу над аргументами в пользу пересмотра газовых договоренностей. Во-первых, Украина всерьез занялась диверсификацией поставок топлива плюс увеличением собственной добычи. К примеру, терминал сжиженного газа, строительство которого должно начаться с 2012 года (тендер на разработку ТЭО выиграла испанская компания Socoin). Потенциальными поставщиками рассматриваются страны Средней Африки, Ближнего Востока, Персидского залива и Южного Кавказа (Азербайджан). Последний очень даже обнадеживает. Сначала речь шла о 5 млрд. куб. м газа, теперь о 10 млрд. Проект вынашивали с начала 2000-ых. Теперь он сдвинулся с мертвой точки, правда, в основном в риторике власти. Так, председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив недавно заявил, что Украина может увеличить мощность терминала в случае неудачного завершения переговоров с Россией о цене на газ (заметьте, еще даже не строящегося объекта). Но такой диверсификационный аргумент имеет место быть.

Так уж сложилось, что большинство запасов природного газа в мире удалены от основных потребителей. В этом смысле спасали трубопроводы. Благодаря СПГ, потребители и поставщики не привязаны друг к другу. Партнеры по желанию могут меняться, т.е. нет прямой зависимости, да и дешевле это топливо трубопроводного. Другими словами, полная диверсификация, жаль только, что проект столько лет простаивал.

Второй козырь – Туркменистан. Сейчас идут конкретные договоренности о поставках газа. Только одно но – весь газ этой страны зафрахтован Россией. Она, воспользовавшись конфликтом Киева и Ашхабада в 2005 году, «арендовала» туркменское голубое топливо с целью расширения газовой экспансии. Ведь в этом фрахте больше политики, чем экономики – поставки собственного газа в период кризиса падали, а тут еще туркменский…

Для Украины как вариант в этом направлении - Транскаспийский газопровод. В нем очень заинтересованы ЕС и Ашхабад, который рьяно ищет новый рынок сбыта после нескольких «подножек» Москвы. Этот трубопровод в сочетании с украинской ГТС является реальным путем поставки туркменского газа в Европу. Но в Госдуме РФ считают, что построить газопровод без определения статуса Каспийского моря, то бишь, без согласия всех прикаспийских стран - невозможно. Тем не менее, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан мыслят по-другому – данный вопрос может решиться двумя договаривающимися сторонами, а не всеми пятью прибрежными государствами. Таким образом, и «среднеазиатский» аргумент весомый. В конце концов, смог же Фирташ добиться для своих химпредприятий преференций (химактивы Group DF Ostchem Holding, по данным Госстата, в апреле-июле импортировали в Украину 2,013 млрд. куб. м природного газа из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Ранее Д.Фирташ, которому принадлежит Group DF, заявлял, что с апреля холдинг Ostchem начал прямой импорт среднеазиатского газа для своих химических предприятий в Украине в обход российского "Газпрома" и НАК "Нафтогаз Украины". Цена дешевле, чем закупки «Нафтогаза»).

Стоит в «котел» диверсификационных аргументов добавить сланцевый газ, разработкой которого займется Shell. Да и о планах по увеличению собственной добычи не стоит забывать, т.к. они вполне реальные.

И еще один вариант – рассмотрение «газового» дела в Стокгольмском арбитраже. Как заявил В.Янукович, Украина фактически подготовила материалы для разрешения в международном арбитраже газового спора с Россией. При этом он отметил, что независимо от обращения в суд Украина будет выполнять действующие условия закупки и транзита газа, добавив, что подавать иск нужно было «уже давно».

Между тем, российская сторона заявляет, что готова отстаивать свою позицию в любом суде и считает неприемлемыми манипуляции с возможной реорганизацией «Нафтогаза» (до начала отопительного сезона НАК будет реформирована по решению Кабмина. Это связано с необходимостью адаптации законодательства Украины к законодательству Евросоюза в сфере энергетики и с целью исполнения принятого в прошлом году закона о реформировании рынка газа, также на реформировании настаивал и МВФ, и ВБ, и ЕС). Как заявил заместитель председателя Государственной думы РФ, президент Российского газового общества Валерий Язев, Россия подаст встречный иск в случае обращения Украины в Стокгольмский суд.

Кстати, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (РП сейчас председательствует в Совете ЕС) выразил мнение, что Еврокомиссия могла бы провести аудит газовых договоренностей Украины и России. Тут же МИД России выступил категорически против таких действий - «предельно ясные правовые рамки данного вопроса не требуют никакого «внешнего аудита» и должны быть усвоены всеми, кто заинтересован в обеспечении энергобезопасности Европы».

Что ж, последнее слово, если дойдет до суда, останется за служителями Фемиды…

Но это все в будущем, а в настоящем главный козырь – Европейский Союз. Евроинтеграция может поломать планы России – экспансия не состоится. А она выражается и в газовом давлении («совместное» управление ГТС, СП Нафтогаза и Газпрома и т.д.), и в настойчивых «предложениях» вступить в Таможенный союз.

Но и ему есть «противоядие». В декабре т.г. на саммите «Украина-ЕС» Киев ожидает подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое включает создание зоны свободной торговли. Между тем, ряд СМИ писали, что по инициативе ЕС соглашение о ЗСТ для скорейшего парафирования и подписания может быть выделено из общего соглашения об ассоциации. В правительстве эту информацию опровергают.

Следующий шаг власти на пути евроинтеграции - Украина готова присоединиться к третьему энергетическому пакету ЕС, что умерит пыл россиян. Как заявил директор Департамента Европейского союза Министерства иностранных дел Украины Василий Филипчук, окончательно решение по этому вопросу будет одобрено на министерском заседании стран - участниц Энергетического содружества в конце года (Украина подписала протокол о присоединении к Энергетическому содружеству 24 сентября 2010 года, полноправным членом этой организации стала 1 февраля т.г.).

Третий энергетический пакет предусматривает, в частности, дальнейшее распределение продавцов энергоресурсов и компаний, которые занимаются их транспортировкой. Россия крайне негативно его восприняла и даже угрожала поднять цены на газ в случае его имплементации. Но для Украины энергопакет ЕС – спасательный круг, и за него во что бы то ни стало нужно ухватиться.

Что касается Таможенного союза, вступление в который якобы основное условие снижение цены на газ, то с ним все предельно ясно, по крайней мере, судя по заявлениям власти. «Президент сделал для себя выбор, – однозначно, это европейский выбор и европейский вектор развития», - заявил первый вице-премьер-министр Андрей Клюев в Брюсселе. «Если бы этого не было, то мы могли бы вести переговоры сейчас не о зоне свободной торговли (с ЕС), а о Таможенном союзе», - пояснил он.

Сразу же последовал ответ Москвы. Дескать никто никого не принуждает, но предупреждает – рынок ТС будет для Украины закрыт. «Чем меньше эта интеграция будет, и попадание Украины в пространство вне Таможенного союза будет означать прерывание многих интеграционных связей и это, на мой взгляд, будет меньше отвечать интересам самой Украины», - сказал глава комитета Государственной думы России по международным делам Константин Косачев.

Зачем России Таможенный союз, если есть СНГ, достаточно подписать соглашение о зоне свободной торговли внутри Содружества и все пойдет своим чередом, да и рынок намного больше, чем у «G3». Так нет, Москва соглашение не подписывает, ей нужно четко очерченное подвластное пространство, а не вечные споры с несогласными из СНГ. В Таможенном союзе будет создан надгосударственный орган, в его совете большинство голосов будет из Кремля, что совершенно прозрачно говорит о будущем тандема. Так зачем же себя обрекать на откровенное прогибание, если есть прекрасная европейская альтернатива…

Таким образом, власть сейчас получила реальную возможность отстоять национальные интересы в споре с Россией. Просто нужно проявить характер, а не повторять "харьковских" ошибок в надежде на "дружеские отношения". Другого шанса не будет.

Елена Быстрицкая