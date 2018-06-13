Адвокаты рассказали, как будут защищать пасынка Дмитрия Фирташа

Это была необычная пресс-конференция… Собрана она была по инициативе защитников Сергея Калиновского, сына крупного нефтяного бизнесмена Зиновия Калиновского. Ребенок стал знаменит после 30 мая сего года, когда, следуя на BMW М6 по столичному бульвару Шевченко, врезался в «Жигули». При этом пассажир "Жигулей", служащий Внутренних Войск, погиб на месте. С Калиновским в машине ехала его 25-летняя подруга, которая также умерла спустя три дня в больнице.

Напомним, что, находясь на подписке о невыезде, фигурант громкого дела попытался тайно улететь в Израиль, но был задержан в аэропорту «Жуляны». От этого дело Калиновского стало еще громче. Особую пикантность происходящему придает тот факт, что Сергей – пасынок Дмитрия Фирташа, совладельца «РосУкрЭнерго». И брат Сергея Александр недавно выдвинул предположение, что аварию мог организовать бизнесмен, ныне глава Group DF.

Шевченковский суд Киева отпустил Калиновского на свободу под подписку о невыезде. Что обошлось ему в… тридцать четыре гривни.

Во вторник на пресс-конференции выступили защитники Сергея – его адвокат Игорь Лодяный и Михаил Бородач, имеющий странную должность – «пресс-секретарь семьи Калиновских». Основная мысль, которую они хотели довести до общественности: Сергея, находящегося в частной специализированной клинике с травмами, полученными во время аварии, надо срочно везти за границу. «В случае лечения в Украине – он обречен», – заявлено в их пресс-релизе. Защитники Калиновского сообщили о том, что на родине нет достаточного оборудования для его лечения, а отечественные медики отказались давать вывод о состоянии его здоровья.

Журналисты, конечно, напомнили о том, как Сергей пытался уехать за границу, в чем ему не помешали его многочисленные травмы. Адвокат сообщил, что действительно больного пытались отправить в израильскую клинику. Однако сам Калиновский при этом был не в состоянии даже подать документы на прохождение таможенного контроля. Все это делал кто-то другой. Кто – так и остается загадкой.

Более того, защита наглядно продемонстрировала свою версию произошедшего ДТП. Оказывается, когда машина под управлением Сергея ехала по бульвару Шевченко, ей наперерез бросился пешеход. Пытаясь избежать наезда на человека, Калиновский резко вывернул руль, из-за чего его машина врезалась в «Жигули», за рулем которых и находился прапорщик Внутренних Войск. Что было дальше, вы уже знаете.

В результате Сергей получил черепно-мозговую травму, оскольчатый перелом ключицы, множественные травмы. И находится сейчас в тяжелом состоянии.

И если исходить из представленной версии, выходит, Калиновский – жертва. Защита продемонстрировала нам компьютерную графику. На вопрос, откуда это все взялось, адвокат сообщил: «Эта схема ДТП основана на фактических данных от людей, которые 30 мая могли дать такие пояснения». При том свидетелей нам не предоставили, пешехода-нарушителя – тоже.

Вместе с тем защита Калиновского упрекнула «определенные средства массовой информации» за попытку пристрастного освещения событий.

Швейцарские нейрохирурги сделали вывод, что Сергею надо лечиться за границей. Защитники заявили, что заключение о состоянии здоровья пострадавшего дал Эвалдс Чеснулис, «главный врач Университетской клиники Цюриха». При этом журналисты указали, что на сайте клиники Чеснулис значится всего лишь как ассистент врача. Это поставило в тупик Лодяного. Он стал что-то говорить о неточности перевода.

Адвокат Сергея и «пресс-секретарь семьи», отвечая на многие вопросы журналистов, больше взывая к эмоциям.

Конечно, последнюю точку в этом деле должно поставить следствие. На вопрос, есть ли в произошедшем след Фирташа, адвокаты отвечать отказались.

Антон Зикора