Посол: СМИ нагнетают ситуацию вокруг визита Януковича в Москву

Президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ во время встречи 24 сентября в первую очередь будут обсуждать сотрудничество в высокотехнологичных сферах, а не цену на газ.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО.

Он отметил, что некоторые СМИ нагнетают ситуацию вокруг визита В.ЯНУКОВИЧА в Россию для получения сенсации.

“Уверен, что сенсация не состоится, ведь вопросы цены на газ, вступления или невступления в Таможенный союз, несмотря на всю их важность, не являются единственными вопросами двухсторонних отношений”, - сказал посол.

Он отметил, что не нужно переоценивать значения переговоров по газу.

“По газу мы обязательно договоримся, даже если это не произойдет сразу в эту субботу. Есть много разных вариантов, есть предложения Украины, где учтены интересы как Киева, так и Москвы”, - сказал он.

В.ЕЛЬЧЕНКО сообщил, что стратегическое партнерство предусматривает развитие отношений в сфере космоса, авиации, судостроения, сельского хозяйства, и все эти темы стоят в повестке дня встречи президентов двух стран.

Он отметил, что на фоне этих сложных тем вопрос цены на газ является второстепенным.

По его словам, сотрудничество в этих высокотехнологичных отраслях «пробуксовывает», ведь заседание межгосударственной украинско-российской комиссии несколько раз переносилось и не был подписан целый ряд соглашений.

“Мы договоримся, и газовый вопрос не будет омрачать отношений двух стран. Меня удивляет, что все говорят только о газе, а в то же время многие стратегические вопросы нуждаются в договоренностях между двумя странами”, - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Он уверен, что следующее заседание межгосударственной комиссии, о сроках проведения которой должны договориться президенты в субботу, расставит все точки над «і».

Он отметил, что в ходе общения с россиянами неоднократно слышал, что большая политика мешает развитию нормальных отношений между людьми.

“В России и в Украине уверены, что вопрос цены на газ не является ключевым в развитии двусторонних отношений”, - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня российское издание “Коммерсант” сообщило, что Москва сформулировала бескомпромиссную позицию к субботним переговорам с Президентом Украины. В.ЯНУКОВИЧУ, как заверяют источники издания в Кремле и МИД РФ, не следует рассчитывать на уступки в ходе переговоров с высшим руководством РФ на газовую тематику. Россия не пересмотрит газовый контракт и готова судиться на этот счет в Стокгольме. Не интересны Москве и предложения Украины по созданию международного газового консорциума с участием ЕС - ей нужна или вся украинская ГТС, или ничего. Но главное, В.ЯНУКОВИЧУ, по данным "Ъ", предложат определиться: или Украина вступает в Таможенный союз и сохраняет для себя российский рынок, или не вступает и теряет его. Разговор ожидается жесткий, пишет издание. Поэтому общаться с украинским лидером будут вместе и Д.МЕДВЕДЕВ, и Владимир ПУТИН.