Правозащитники просят найти счета украинских политиков на Западе

Известные одесские правозащитники обвинили правящую власть в тотальной коррупции и политических репрессиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в их Обращении к политикам и мировой общественности, в котором содержится призыв «потребовать от представителей украинской власти немедленно прекратить волну политических репрессий».

«Пришедшие к власти жадные и эгоистические представители правящей в Украине власти способны погубить страну, наращивая накал политических репрессий, - говорится в документе. - Никакие реальные экономические и прочие причины не объясняют арестов Юлии ТИМОШЕНКО, Юрия ЛУЦЕНКО, арестов и преследования участников налогового Майдана. Перед нами в чистом виде политический произвол…».

Авторы обращения отметили, что являются «членами правозащитных и национально-демократических организаций, которые активно отстаивали свободы и права граждан в годы существования СССР» и «не являются политическими сторонниками ни Ю.ТИМОШЕНКО, ни Ю.ЛУЦЕНКО», однако «их арест и судебный фарс – это пощечина общественному мнению».

Правозащитники Леонид ТЫМЧУК, Ирина ГОЛОБОРОДЬКО, Виктор ПАВЛОВСКИЙ, Леопольд МЕНДЕЛЬСОН, Георгий БЕСАРАБОВ и другие потребовали от власти «положить конец коррупции, продажности судов, вмешательству бюрократии во все стороны нашей жизни», прекратить «преступный передел собственности, который происходит в стране, дальнейшую монополизации экономики, ведущей к стремительному росту цен».

Одесские правозащитники, многие из которых подвергались репрессиям при коммунистическом режиме, призвали лидеров стран Европы и США, поддержать усилия по защите прав и свобод граждан Украины, а также рассмотреть возможность «в соответствии с Конвенцией ООН против коррупции, публикации зарубежных счетов политической элиты Украины, которая строит на Западе личное счастье для себя и своих близких, в нарушение ею же принятых законов».