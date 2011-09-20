За футболку "Спасибо жителям Донбасса" парню прострелили руку

Молодому человеку, который отказался снять футболку "Спасибо жителям Донбасса", из пистолета прострелили руку, сообщает активист "Общего дела" Александр Данилюк в своем блоге.

"Сегодня в 18.00 Андрея Ореста, который шел в Киеве по ул. Щекавицкой... к офису Общего Дела остановили двое мужчин, которые стали в грубой форме требовать немедленно снять футболку с надписью "Спасибо жителям Донбасса". Андрей отказался, после чего один из мужчин достал пистолет и выстрелил в него, нанеся сквозную рану ладони, после чего мужчины убежали с места происшествия. Андрей дошел до офиса Общего Дела, после чего он был отвезен другими активистами в больницу, где ему была оказана неотложная медицинская помощь", - пишет Данилюк.