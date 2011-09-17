Квасневский: Украине не помогает то, что прозошло в ней в последнее время

Аресты лидеров украинской оппозиции негативно влияют на процесс европейской интеграции Украины.

Об этом в эфире программы «Шустер Live» на Первом национальном телеканале в пятницу вечером сказал бывший Президент Польши Александр КВАСНЕВСКИЙ.

"Все, что сейчас происходит в Украине, и все, что касается госпожи ТИМОШЕНКО, осложняет процесс (евроинтеграции Украины – УНИАН). Нет здесь другого ответа. Политически это осложняет все разговоры", - сказал он.

В то же время А.КВАСНЕВСКИЙ отметил, что страны Европы не могут влиять на независимые судебные процедуры.

"Но объяснить, в чем дело, и говорить об этом откровенно нужно. Политически все, что произошло в последние дни или месяцы в Украине, не помогает стране. Я говорю об этом серьезно и откровенно", - сказал экс-президент Польши.

По словам А.КВАСНЕВСКОГО, без сомнения, европейские лидеры придирчиво будут оценивать ситуацию в Украине учитывая запланированное подписание соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.