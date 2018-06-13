Победительница Славянского базара мечтает о высоком блондине

Украина продолжает пополнять список побед на музыкальном поприще, и это факт, от которого нельзя отмахнуться. Да, главный приз «Евровидения» в этом году достался не нам, но ведь и второе место тоже хорошо. А если учесть, что Гран-при на XVI Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» также достался Украине, то уже можно говорить о тенденции. Ведь в этом конкурсе приняли участие артисты, ни много, ни мало, из тридцати двух государств. Наталья Краснянская поспорила со своим российским коллегой Родионом Роусом на шоколадку: кто из них займет первое место. Украинка проиграла лакомство: ее песни «Только с тобой» и «Непослушная» набрали рекордное количество баллов.

Победительнице конкурса всего семнадцать лет, и она только что окончила школу. За свою жизнь уже неоднократно участвовала в различных украинских фестивалях, занимая на них не самые последние места. Наталья – жительница Южноукраинска Николаевской области– города, известного тем, что здесь есть атомная станция. Кстати сказать, руководство станции сыграло не последнюю роль в победе Краснянской на «Славянском базаре», выделив ей шестьдесят тысяч гривен на поездку и пошив костюмов.

– О том, что меня поздравили Ющенко и Янукович мне пришлось узнать за кулисами, когда я теряла сознание, узнав, что я победительница, –говорит Наталья.

– Поздравлял ли тебя лично президент Белоруссии Александр Лукашенко?

– Если не отказывает мне память, то, по-моему, меня лично он не поздравлял. Но от него были поздравления и пожелания.

– Каков денежный приз ты получила и что собираешься сделать с этими деньгами?

– Мне дали десять тысяч американских долларов, и я таких денег в руках еще никогда не держала. Первое, что я хочу сделать, это отправить родителей на отдых к морю. Скорее всего, это будет Крым… Не знаю, может, куплю машину.

– Какая царила аура на «Славянском базаре»?

– Там была очень доброжелательная обстановка. Меня особенно вдохновило, когда я в зале увидела людей с украинскими флагами: о, и здесь есть наши. А вообще публика там была очень чувствительная, поэтому многое зависело от того настроения, которое несли с собой артисты. Я выступала очень уверенно, поэтому победила, в то время как многие просто визжали в микрофон, а не пели.

– Какие выступления, кроме своего, тебе понравились?

– Понравилось выступление Георгия из Болгарии, а также Валентина Савенко, занявшего пятое место. Кстати, Валентин тоже из Южноукраинска, и мы приехали на фестиваль вместе с ним.

– Наталья, есть ли у тебя парень, собираешься ли ты замуж?

– Парня пока нет, и я не собираюсь замуж. Но в четырнадцать лет у меня появилось желание иметь детей. Я очень люблю их и хочу, чтобы моя сестра Юлия, которая старше меня на одиннадцать лет, родила и я бы нянчилась с племянниками.

– Твой принц – как он может выглядеть?

– Это высокий голубоглазый блондин.

– Есть у тебя свои фаны?

– В Витебске ко мне в гостиницу через охрану прорвались четыре девочки – они влетели в комнату, сфотографировались на память и подарили мягкую игрушку. Они звонят мне до сих пор и интересуются, как у меня идут дела. Это мои первые фанаты.

– Каковы твои дальнейшие планы – творческие и не только?

– Хочу поступить в эстрадно-цирковой колледж – я ведь из-за Витебска пропустила поступление. Планирую выучить английский: без него никуда – это я поняла даже по Белоруссии.

– Какой будет твой следующий конкурс?

– Планирую покорить Юрмалу, есть мечта – Евровидение. Но пока я сбавлю темпы, получше подготовлюсь к будущим победам.

Антон Зикора