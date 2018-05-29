Откуда взялась Одесса и причем тут Екатерина ІІ

По числу антиукраинских провокаций Одесса, наверное, давно превзошла Крым. Дошло до того, что мер этого украинского города запрещает вести документы на украинском, затираются надписи „Слава Украине” и тому подобное. В городе доминируют откровенно антиукраинские СМИ, которые распространяют стереотипы о якобы извечно „неукраинском характере” Одессы, ее принадлежность к „Новоросии” и тому подобное.

Интересно, что российские цари додумались назвать „Новоросией” край, который входил в состав Киевской Руси за тысячелетие до того.

Потому нелишним будет вспомнить, что было на этих землях до того, как Российская империя переименовала заграбастанные обманом земли Запорожской Сечи.

Начиная с ІІІ – IV ст. н.э. вокруг г. Тиры (Белгород-Днестровская) и вверх по Днестру консолидировалось славянское племя. Получив по древнему названию Днестра (Тивр) назову тиверцев, это племя, кроме славян, вобрало в себя местное скифское, сарматское греческое население, которое жило тут раньше.

Тиверцы принимали участие в походе киевских князей, в частности в походе Олега на Византию в 907 г.

Уже в ХІІ ст. земли тиверцев попали под власть Галицкого княжества и оставались в таком состоянии на протяжении первых четырех десятилетий XIII ст. Под давлением печенегов и других кочевников часть тиверцев переселилась в соседние земли Киевской Руси.

В 1241 году район Одессы захватили монголо–татары. При крайне беспокойных условиях часть тиверцев отступает на север, в границе Галицко–Волынского княжества, однако Белгород со славянско-греческой округой продолжал существовать.

После 1362 года, после поражения монголо-татар в битве на Синих Водах, эти земли попадают в зависимость от Киевского княжества, которое тогда было вассалом Великого Княжества Литовского.

Литовские князья контролировали междуречье Днепра и Днестра, в том числе на черноморском побережье. Во времена литовского князя Витовта шляхтичом Коцюбом Якушинским был основан город Хаджибей, в первый раз упомянутый в 1415 году (будущая Одесса), восстановлена крепость Белгород на Днестровском лимане, построена крепость Дашив (будущий Очаков), другие крепости на черноморском побережье и на Днепре. Потому уже через 4 года можно будет отмечать настоящий юбилей Одессы – 600 лет.

В 1420-х гг. иностранные путешественники сообщали, что славянское население нижнего Днепра признавало верховенство Витовта.

Таким образом, непрерывная славянская история приморской Одесщины длилась приблизительно тысячелетие – с IV по XV век.

В 1548 году Османская империя учредила свою провинцию с центром в Белгороде – Акерманский санджак. В регион переселили ногайских татар.

Запорожские казаки во времена противостояния с Османской империей неоднократно брали штурмом основные крепости региона Акерман и Килию, рассматривая их как форпосты Турции и базу для набегов буджацких татар на украинские земли. Известны походы украинских казаков в 1517, 1541, 1547, 1567, 1575, 1576, 1577, 1578, 1586, 1595, 1601, 1602, 1609, 1621, 1632, 1659, 1664, 1671, 1673, 1684, 1686, 1691, 1693, 1694 годах. Неоднократно эти походы заканчивались падением крепостей, что вело к временному ослаблению набегов татар и работорговли.

Приморская Одесщина находилась на грани владений Войска Запорожского, потому здесь уже в казацкие времена было достаточно много торгового украинского населения. Кроме того, там было и достаточно много украинских крестьян, которые убегали „на Ханскую Украину” (как часто называли Одесщину в период татаро-турецкого господства) от повинностей на Правобережной и Левобережной Украине.

После разрушения Московией Новой Сечи и ликвидации Войска Запорожского в 1775 году большая часть казаков тайно собралась и на байдаках двинулась на земли, которые на то время принадлежали Турции. Запорожцы поселились сначала неподалеку от Хаджибея (в настоящее время Одесса). Впоследствии большинство из них перебрались на левый, а позже и на правый берег Дуная, основав Задунайскую Сечь (1776-1828 гг.).

Но в околицах и на территории самой Одессы осталось достаточно много запорожцев. До сих пор в околицах Одессы в самых старых селах региона (Усатовом и тому подобное), есть кладбища со старинными казацкими крестами, старше переименования Хаджибея на Одессу.

С началом новой российско–турецькой войны (1787 – 1791 гг.) российское правительство срочно вспомнило о запорожцах. В феврале 1788 года царская власть создала особенное Черноморское казацкое войско из прежних запорожцев, под руководством запорожских старшины Белого того Захария Чепиги. Российский генерал Кутузов перед боем лично прибыл в казацкий кош, чтобы вернуть военные клейноды Запорожской Сечи, отобранные при разгроме Сечи российскими войсками.

Казацкие чайки оказались крайне эффективным оружием против больших парусных кораблей. В шторм казацкие чайки буксировали суда с десантом и успешно штурмовали большие враждебные парусники. На протяжении длительного времени Черноморская казацкая флотилия была главной ударной силой российского флота. В разные периоды эта флотилия насчитывала от 50 до 200 чаек.

Запорожцы сыграли главную роль в захвате турецкой крепости Хаджибей (в настоящее время г. Одесса). Казацкая конница с ходу завладела околицами Хаджибея, и после непродолжительного, но ожесточенного штурма взяли крепость. Как писал Хосе де Рибас, победу отметили в греческом шинке под звуки казацкого гопака. Тогда же украинские казаки захватили турецкие крепости Акерман (в настоящее время г. Белгород-Днестровский) и Тягиню (в настоящее время г. Бендеры в Молдове). Также украинские казаки вместе с российскими войсками принимали участие в штурме турецких крепостей Тульча, Исакча и Килия.

Украинские казаки под руководством Антона Головатого в результате внезапного штурма захватили турецкую крепость на острове Березань.

В целом во время войны 1787 – 1791 года в операциях под Кинбурном, Очаковым, Фокшанами, Римником, Хаджибеем, Килией, Измаилом, Бендерами и др. принимали участие несколько десятков тысяч украинских казаков.

Например, прадед выдающегося украинского путешественника Николая Миклухи-Маклая Степан Миклуха отметился тем, что в 1788 году первым вкарабкался на стены города Очакова в составе Черноморского казацкого войска. За это его роду дали дворянское звание.

В декабре 1790 года украинские казацкие отряды под руководством Головатого и Чепиги сыграли ключевую роль в штурме Измаила.

В боевых действиях принимали участие не только запорожцы, но и другие украинцы. „Князь таврический” Григорий Потемкин специальным распоряжениям приказывал набирать на вновь созданный российский Черноморский флот моряков из казаков и крестьян Южной Украины: «Матросов набирать флота Черноморского из казаков запорожских и крестьян полуденной Малороссии как извечно опытных мореходов и победителей во множестве сражений и баталиях морских с неприятелем».

Более того, сознавая отсталость империи, российское правительство прибегло к помощи наемников со всей Европы. Один из них – знаменитый Хосе де Рибас, кстати, посвященный казаками в запорожцы.

Не менее показательна в этом смысле является судьба шотландца Джона Поля Джонса, известного на то время, без преувеличения, всему миру за свою частную войну с Англией. Джон Поль на нескольких кораблях неоднократно атаковал флот Британской империи, которая тогда реально „правила морями”, в сердце самой Британии – в портах Британских островов, включая и Ливерпуль. Поль Джонс стал фактическим основателем военно-морского флота США, дав под первые американские корабли свою флотилию. В американской военной истории Поль Джонс стал известен еще и своим ответом на требование сдаться британцам. В 1779 году более сильный английский корабль возле побережья Англии артиллерийским огнем снес палубу и убил половину команды Джонса, требуя сдачи. На что тот ответил английскому капитану: „Сэр, я еще не начинал драться”, - и организовал абордаж. По результатам этой битвы Франция решила поддерживать американские колонии в их борьбе с метрополией.

Стоит сказать, что Поль Джонс знал всех первых президентов США, имел личные аудиенции у французского короля Людовика XVI и российской императрицы Екатерины ІІ. В Украине его тоже тепло встретили и приняли в запорожцы под именем „Павло” и наградили кунтушем, шароварами, пистолями и саблей.

В таком виде, в шароварах шотландец расхаживал по палубе своего флагманского корабля. Англичане, которые служили у турков, спутали его казацкие шаровары с турецкими и передали в Лондон, что Поль Джонс принял ислам.

Украинские казаки и Поль Джонс сыграли решающую роль в главной морской битве войны в июне 1788 года вблизи Очакова, поражение в которой фактически привело к изгнанию турков из Полдня Украины.

Эту эпическую картину – шотландец в запорожских шароварах во главе флагманского корабля флота – вспоминали в Севастополе еще во время Крымской войны 1853-1856 лет.

***

Казаки надеялись, что верной службой и борьбой против общего врага можно заслужить у колонизаторов право свободно жить на родной земле. Вместо этого часть казаков фактически депортировали за пределы Украины – на Кубань. Хотя еще в 1790 году фаворит царицы Григорий Потемкин от ее имени обещал черноморским казакам за боевые подвиги земли между Южным Бугом и Днестром до Черного моря.

Украинским казакам, которые своей кровью отвоевали новые земли у Турции, места на родной земле не нашлось. Империи не были нужны никакие украинцы, она стремилась использовать их в войнах как «пушечное мясо» и захватить и колонизировать южные земли, в том числе извечные казацкие.

Сама же „засновныця Одессы” Екатерина ІІ отметилась исключительно тем, что никогда не будучи в Одессе, издала указ „Про свободный вход в Хаджибейскую гавань”. Ни о каком основании Одессы в указе речи не шло. При жизни царицы Хаджибей (Одесса) так и оставался небольшим городком Тираспольского уезда Вознесенской губернии.

Следовательно, факты свидетельствуют, что Одесса как город появилась благодаря рукам и саблям запорожцев. Территория Одесщини входила в Галицкое княжество (ХІІ-ХІІІ ст.), Киевское княжество (XIV-XV ст.), на ее территории располагались поселения запорожцев и казаков Задунайской Сечи, Черноморское казацкое войско сыграло решающую роль в отвоевании этих земель у Турции. Фактически с самого переименования Хаджибея в Одессу украинцы составляли большинство в городе (за исключением небольшого промежутка на грани XVIII и XIX столетий, когда большинство составляли греки), и так есть до настоящего времени. Город расцвел и достиг того, что имеет, на вывозе украинской пшеницы в Европу.

Одесса – украинский город на украинской земле.

Это никоим образом не отрицает огромного взноса представителей всех этнических групп в историю края, его экономические и культурные достижения или, тем более, его этническое разнообразие.

Лишнее подтверждение потому – выбор 52% родителей первоклассников Одессы для своих детей украинского языка обучения. Кто-то скажет – мало. А можно иначе: невзирая на усилие „выдающихся одесситов” – выходца с побережья Японского моря Алексея Костусева и уроженца Молдовы Сергея Кивалова, большинство одесситов выбрали для своих детей украинский.

Потому современное дурноцветие украинофобии в Одессе – наносное и преходящее.

Александр Палий, историк, автор книг „История Украины” (2010) „Ключ к истории Украины” (2005)