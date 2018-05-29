Откуда взялась Одесса и причем тут Екатерина ІІ
По числу антиукраинских провокаций Одесса превзошла Крым. Дошло до того, что мэр запрещает вести документы на украинском, затираются надписи „Слава Украине”. Скоро городу исполнится 600 лет…
По числу антиукраинских провокаций Одесса, наверное, давно превзошла Крым. Дошло до того, что мер этого украинского города запрещает вести документы на украинском, затираются надписи „Слава Украине” и тому подобное. В городе доминируют откровенно антиукраинские СМИ, которые распространяют стереотипы о якобы извечно „неукраинском характере” Одессы, ее принадлежность к „Новоросии” и тому подобное.
Интересно, что российские цари додумались назвать „Новоросией” край, который входил в состав Киевской Руси за тысячелетие до того.
Потому нелишним будет вспомнить, что было на этих землях до того, как Российская империя переименовала заграбастанные обманом земли Запорожской Сечи.
Начиная с ІІІ – IV ст. н.э. вокруг г. Тиры (Белгород-Днестровская) и вверх по Днестру консолидировалось славянское племя. Получив по древнему названию Днестра (Тивр) назову тиверцев, это племя, кроме славян, вобрало в себя местное скифское, сарматское греческое население, которое жило тут раньше.
Тиверцы принимали участие в походе киевских князей, в частности в походе Олега на Византию в 907 г.
Уже в ХІІ ст. земли тиверцев попали под власть Галицкого княжества и оставались в таком состоянии на протяжении первых четырех десятилетий XIII ст. Под давлением печенегов и других кочевников часть тиверцев переселилась в соседние земли Киевской Руси.
В 1241 году район Одессы захватили монголо–татары. При крайне беспокойных условиях часть тиверцев отступает на север, в границе Галицко–Волынского княжества, однако Белгород со славянско-греческой округой продолжал существовать.
После 1362 года, после поражения монголо-татар в битве на Синих Водах, эти земли попадают в зависимость от Киевского княжества, которое тогда было вассалом Великого Княжества Литовского.
Литовские князья контролировали междуречье Днепра и Днестра, в том числе на черноморском побережье. Во времена литовского князя Витовта шляхтичом Коцюбом Якушинским был основан город Хаджибей, в первый раз упомянутый в 1415 году (будущая Одесса), восстановлена крепость Белгород на Днестровском лимане, построена крепость Дашив (будущий Очаков), другие крепости на черноморском побережье и на Днепре. Потому уже через 4 года можно будет отмечать настоящий юбилей Одессы – 600 лет.
В 1420-х гг. иностранные путешественники сообщали, что славянское население нижнего Днепра признавало верховенство Витовта.
Таким образом, непрерывная славянская история приморской Одесщины длилась приблизительно тысячелетие – с IV по XV век.
В 1548 году Османская империя учредила свою провинцию с центром в Белгороде – Акерманский санджак. В регион переселили ногайских татар.
Запорожские казаки во времена противостояния с Османской империей неоднократно брали штурмом основные крепости региона Акерман и Килию, рассматривая их как форпосты Турции и базу для набегов буджацких татар на украинские земли. Известны походы украинских казаков в 1517, 1541, 1547, 1567, 1575, 1576, 1577, 1578, 1586, 1595, 1601, 1602, 1609, 1621, 1632, 1659, 1664, 1671, 1673, 1684, 1686, 1691, 1693, 1694 годах. Неоднократно эти походы заканчивались падением крепостей, что вело к временному ослаблению набегов татар и работорговли.
Приморская Одесщина находилась на грани владений Войска Запорожского, потому здесь уже в казацкие времена было достаточно много торгового украинского населения. Кроме того, там было и достаточно много украинских крестьян, которые убегали „на Ханскую Украину” (как часто называли Одесщину в период татаро-турецкого господства) от повинностей на Правобережной и Левобережной Украине.
После разрушения Московией Новой Сечи и ликвидации Войска Запорожского в 1775 году большая часть казаков тайно собралась и на байдаках двинулась на земли, которые на то время принадлежали Турции. Запорожцы поселились сначала неподалеку от Хаджибея (в настоящее время Одесса). Впоследствии большинство из них перебрались на левый, а позже и на правый берег Дуная, основав Задунайскую Сечь (1776-1828 гг.).
Но в околицах и на территории самой Одессы осталось достаточно много запорожцев. До сих пор в околицах Одессы в самых старых селах региона (Усатовом и тому подобное), есть кладбища со старинными казацкими крестами, старше переименования Хаджибея на Одессу.
С началом новой российско–турецькой войны (1787 – 1791 гг.) российское правительство срочно вспомнило о запорожцах. В феврале 1788 года царская власть создала особенное Черноморское казацкое войско из прежних запорожцев, под руководством запорожских старшины Белого того Захария Чепиги. Российский генерал Кутузов перед боем лично прибыл в казацкий кош, чтобы вернуть военные клейноды Запорожской Сечи, отобранные при разгроме Сечи российскими войсками.
Казацкие чайки оказались крайне эффективным оружием против больших парусных кораблей. В шторм казацкие чайки буксировали суда с десантом и успешно штурмовали большие враждебные парусники. На протяжении длительного времени Черноморская казацкая флотилия была главной ударной силой российского флота. В разные периоды эта флотилия насчитывала от 50 до 200 чаек.
|Крепость Хаджибей
Украинские казаки под руководством Антона Головатого в результате внезапного штурма захватили турецкую крепость на острове Березань.
В целом во время войны 1787 – 1791 года в операциях под Кинбурном, Очаковым, Фокшанами, Римником, Хаджибеем, Килией, Измаилом, Бендерами и др. принимали участие несколько десятков тысяч украинских казаков.
Например, прадед выдающегося украинского путешественника Николая Миклухи-Маклая Степан Миклуха отметился тем, что в 1788 году первым вкарабкался на стены города Очакова в составе Черноморского казацкого войска. За это его роду дали дворянское звание.
В декабре 1790 года украинские казацкие отряды под руководством Головатого и Чепиги сыграли ключевую роль в штурме Измаила.
|Григорий Потемкин
Более того, сознавая отсталость империи, российское правительство прибегло к помощи наемников со всей Европы. Один из них – знаменитый Хосе де Рибас, кстати, посвященный казаками в запорожцы.
Не менее показательна в этом смысле является судьба шотландца Джона Поля Джонса, известного на то время, без преувеличения, всему миру за свою частную войну с Англией. Джон Поль на нескольких кораблях неоднократно атаковал флот Британской империи, которая тогда реально „правила морями”, в сердце самой Британии – в портах Британских островов, включая и Ливерпуль. Поль Джонс стал фактическим основателем военно-морского флота США, дав под первые американские корабли свою флотилию. В американской военной истории Поль Джонс стал известен еще и своим ответом на требование сдаться британцам. В 1779 году более сильный английский корабль возле побережья Англии артиллерийским огнем снес палубу и убил половину команды Джонса, требуя сдачи. На что тот ответил английскому капитану: „Сэр, я еще не начинал драться”, - и организовал абордаж. По результатам этой битвы Франция решила поддерживать американские колонии в их борьбе с метрополией.
Стоит сказать, что Поль Джонс знал всех первых президентов США, имел личные аудиенции у французского короля Людовика XVI и российской императрицы Екатерины ІІ. В Украине его тоже тепло встретили и приняли в запорожцы под именем „Павло” и наградили кунтушем, шароварами, пистолями и саблей.
В таком виде, в шароварах шотландец расхаживал по палубе своего флагманского корабля. Англичане, которые служили у турков, спутали его казацкие шаровары с турецкими и передали в Лондон, что Поль Джонс принял ислам.
Украинские казаки и Поль Джонс сыграли решающую роль в главной морской битве войны в июне 1788 года вблизи Очакова, поражение в которой фактически привело к изгнанию турков из Полдня Украины.
Эту эпическую картину – шотландец в запорожских шароварах во главе флагманского корабля флота – вспоминали в Севастополе еще во время Крымской войны 1853-1856 лет.
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Казаки надеялись, что верной службой и борьбой против общего врага можно заслужить у колонизаторов право свободно жить на родной земле. Вместо этого часть казаков фактически депортировали за пределы Украины – на Кубань. Хотя еще в 1790 году фаворит царицы Григорий Потемкин от ее имени обещал черноморским казакам за боевые подвиги земли между Южным Бугом и Днестром до Черного моря.
Украинским казакам, которые своей кровью отвоевали новые земли у Турции, места на родной земле не нашлось. Империи не были нужны никакие украинцы, она стремилась использовать их в войнах как «пушечное мясо» и захватить и колонизировать южные земли, в том числе извечные казацкие.
|Катерина ІІ
Следовательно, факты свидетельствуют, что Одесса как город появилась благодаря рукам и саблям запорожцев. Территория Одесщини входила в Галицкое княжество (ХІІ-ХІІІ ст.), Киевское княжество (XIV-XV ст.), на ее территории располагались поселения запорожцев и казаков Задунайской Сечи, Черноморское казацкое войско сыграло решающую роль в отвоевании этих земель у Турции. Фактически с самого переименования Хаджибея в Одессу украинцы составляли большинство в городе (за исключением небольшого промежутка на грани XVIII и XIX столетий, когда большинство составляли греки), и так есть до настоящего времени. Город расцвел и достиг того, что имеет, на вывозе украинской пшеницы в Европу.
Одесса – украинский город на украинской земле.
Это никоим образом не отрицает огромного взноса представителей всех этнических групп в историю края, его экономические и культурные достижения или, тем более, его этническое разнообразие.
Лишнее подтверждение потому – выбор 52% родителей первоклассников Одессы для своих детей украинского языка обучения. Кто-то скажет – мало. А можно иначе: невзирая на усилие „выдающихся одесситов” – выходца с побережья Японского моря Алексея Костусева и уроженца Молдовы Сергея Кивалова, большинство одесситов выбрали для своих детей украинский.
Потому современное дурноцветие украинофобии в Одессе – наносное и преходящее.
Александр Палий, историк, автор книг „История Украины” (2010) „Ключ к истории Украины” (2005)