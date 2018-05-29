Москаль: Отношения между Путиным и Януковичем обострились из-за Тимошенко

Верховная Рада таки зарегистрировала законопроект авторства Геннадия Москаля об амнистии Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. БЮТ такой инициативе не обрадовался, еще раньше категорически заявив, что Тимошенко и Луценко не нуждаются в амнистии, поскольку невиновны и не совершали приписываемых им преступлений. Предложение же Москаля в «Батькивщине» назвали не просто необоснованным и неуместным, а даже провокационным. О своем виденьи амнистии для лидеров оппозиции, а также о газовой войне с РФ и препятствиях европейской интеграции Украины в интервью УНИАН рассказал Геннадий Москаль.

Геннадий Геннадиевич, чем вы руководствовались при подготовке законопроекта об амнистии и кто, по вашему мнению, его поддержит в парламенте, если теоретически наиболее заинтересованной фракции – БЮТ – он не по нраву? Они говорили это тогда, когда не читали его. После того, как зарегистрировали, никто уже ничего не говорил. Это первое.

Второе. Если кто-то знает, как сделать лучше, чтобы освободили Тимошенко и Луценко, чтобы при том они не имели судимости и не была достигнута цель власти – не допустить их до избирательного процесса, – пусть внесут свой законопроект, и я через секунду отзову свой. Не нужно кричать: мы не будем голосовать – дайте лучшее решение проблемы. Не нужно говорить, что Москаль - дурак. Покажите, что он глупее, конкретным проектом закона. Но ничего другого никто не предлагает!

Как написано в статье 6 части 4 КПК: уголовное дело подлежит закрытию в результате акта амнистии. Когда будет вынесен приговор – эта моя инициатива теряет любой смысл. После приговора ни о какой амнистии говорить нельзя. Законопроект абсолютно не говорит о виновности Луценко и Тимошенко. А там название прочитали и заголосили. Поняли, что это вроде как судимых амнистируют ко Дню независимости. Это совсем другое. Это акт политической амнистии. И нужно, чтобы он был принят на следующей неделе, до вынесения приговора. Сам Киреев дал такую возможность, объявив длительный перерыв. Мы можем принять акт амнистии, его подшивают в дело и дело сразу закрывают. Еще и Родион Киреев после закрытия дела может стать героем Украины (смеется).

Там ничего нет о преступлениях, там речь идет об устранении препятствий к интеграции Украины в ЕС, о создании позитивного имиджа Украины. Ведь сегодня препятствием для этого является арест Тимошенко и Луценко.

Уже читаю в сегодняшней прессе, что Партия регионов заявила, что она за этот законопроект ни в коем случае голосовать не будет. Так она этим самым показывает, что к этим процессам имеет отношение.

Судья Родион Киреев объявил беспрецедентный по продолжительности перерыв в деле Тимошенко. Кому он нужен? Пауза явно нужна власти. Это была неожиданность и для защиты, и для Тимошенко, и для государственного обвинения. Это еще раз доказывает, что решения принимаются не в пределах Печерского суда и не в пределах УПК. Принимаются политические решения, которые потом накладываются на юридическую плоскость с многочисленными нарушениями.

Власть запуталась, не знает, что делать и берет тайм-аут, чтобы посмотреть еще раз на реакцию международного сообщества, еще раз подумать, как выйти из этой ситуации.

Отчего мы не хотим открыть правду, что взаимоотношения между Россией и Украиной, лично между Путиным и нынешней властью, обострились из-за Тимошенко?

И теперь все эти плачи уместны только у Стены Плача в Иерусалиме, а не у стен Кремля. Москва слезам не верит (смеется).

Для чего Украина начала эти уголовные дела в канун парламентских и президентских выборов в России? В какую ситуацию Украина поставила Путина? Он подписывал все эти газовые соглашения. Теперь один из этих подписантов сидит в тюрьме, а он как должен чувствовать себя? Я бы тоже это считал ударом по имиджу. Собственно говоря, другой реакции от Москвы нельзя было ожидать.

Окружение президента должно убрать личные амбиции, которые они имеют относительно Тимошенко, и перевести этот процесс в правовое русло. А правовое русло может быть лишь одно – закрытие уголовного дела против Тимошенко. В крайнем случае – какая-то переквалификация на статью, где не предусмотрено лишение свободы.

Они хотели не допустить Тимошенко и к парламентским, и к президентским выборам. Потому что если она приходит в парламент – это явно следующий президент Украины. А чтобы не допустить ее, есть в законе статья: если на момент регистрации имеет судимость – баллотироваться нельзя. Как угодить Западу, как угодить России и как одновременно не пустить Тимошенко на выборы – вот какая головная боль сегодня у власти. А вы спрашиваете, почему взяли такую большую паузу.

Вы говорите, что отношения между Украиной и Россией обострились из-за Тимошенко. То есть если ее завтра выпускают, сразу наступает перемирие с дешевым газом? Смотря как выпускают... Если пишут, что нет состава преступления, думаю, тогда возможно потепление в отношениях.

Дальше так нельзя тянуть. Все понимают, что лучше плохой мир, чем война, которая сегодня началась.

Ну не привезем мы газа из Туркмении, потому что труба российская. Сжиженный газ – это такая же утопия, как коммунистическое общество Маркса.

Мы можем подать в суд. Но с кем мы новые соглашения будем после суда подписывать? После расторжения брака семьи, как правило, не сходятся. Когда на суде начинается публичный раздел гречки и исподнего белья, то не думаю, что после этого возможна общая любовь, уважение и дружба. То есть заявление Януковича о готовности подать в арбитражный суд на Россию – это блеф? Конечно!

Нам некуда идти. Опять придется идти в Россию. А если проигрывают Стокгольмский суд? Сразу появится вопрос: а за что же вы тогда Тимошенко осудили, если суд признал соглашения правильными, законными, такими, которые не подлежат пересмотру в судебном порядке?

Адвокаты говорят, что оставлять Луценко в СИЗО с таким диагнозом нельзя по закону... Ну понятно. Четко прописано, что люди с онкозаболеваниями, циррозом печени, отрытой формой туберкулеза – этих заболеваний не так много – должны быть освобождены судом.

Два авторитетных специалиста сделали медицинское обследование Луценко, они написали, что он нуждается в немедленном лечении в специализированной клинике. Человеку угрожает реальная опасность, а ему не дают возможности лечения.

Почему? Власть хочет избавиться Луценко физически? Если смотреть по действиям власти, то выходит, что так.

Сегодня выводят из-под следствия и выпускают на волю людей с менее опасными диагнозами.

Мы обратились и к Уполномоченному по правам человеку, и к министру здравоохранения, и к Государственной пенитенциарной системе, и к Генпрокурору: если эти профессора вас не устраивают, сделайте еще обследование, переведите в клинику, пусть там полностью дообследуют. А выходит, что человека оставляют умирать из-за Дня милиции, который Луценко отмечал вместе со всей милицией Украины, или из-за отравления Ющенко, который даже не хочет сдать кровь, чтобы подтвердить, было это отравление или нет.

С одной стороны, дело Луценко разваливается на глазах, потерпевшие во время допроса отказываются от «потерпелости», свидетели обвинения становятся на сторону подсудимого, но с другой стороны, свидетелей в деле Луценко насчитывается 148 человек и заседания проводятся с периодичностью раз в неделю или даже две недели, поэтому держать экс-министра «в клетке» планируют еще долго... Вы видите, как дело шло изо дня в день, а когда здоровье Луценко ухудшилось, дело начали растягивать. Нет человека – нет уголовного дела – нет проблемы, – мне такой глупый вывод лезет в голову. Будут тянуть: а вдруг не доживет, а вдруг что-то с ним произойдет. Потому что судить не за что абсолютно.

Власть боится Луценко. Не боятся его на выборах 2012 года, как Тимошенко, потому что “Народная Самооборона” сегодня в таком состоянии, что ее почти нет и принимать участие самостоятельно в выборах она не будет, а блокирования не будет согласно законодательства. Вопрос другой – его боятся как лидера масс. Сейчас все говорят о протестных настроениях. И они будут расти. И непопулярные реформы со стороны власти будут усиливать эти протестные настроения. Но они могут так и остаться протестными настроениями, если не будет лидера. Кто возьмет от Рахова и снежной лавиной поведет на Киев? Собрать людей – это не проблема, но нужен флаг, который будет впереди. А флаги сегодня закрыты по тюрьмам...

Раз вы уж заговорили о выборах. На парламентские выборы с кем пойдете, если не видите перспективы “Народной Самообороны”? Я не то, что не вижу, я говорю, что есть. Ну чего я буду лукавить?

Мы ничего не имеем. К сожалению, так произошло по различным причинам. Назад не вернешь, и искать крайних ненужно.

Давайте дождемся закона о выборах, который сейчас в муках рождается, и модели которого еще не знает высшее руководство государства. Закон будет приниматься под ту политическую ситуацию, которая будет на день его принятия.

Мажоритарки они тоже боятся. Они считали, что через сито будут просевать только нужных мажоритарщиков, но сегодня это невозможно – попадут такие люди, которые также могут купить себе фракцию, как и партия власти. Есть такие у нас лидеры, которые уже себе примеряют округа, и явно на них победят.

Уже такой послушной и комфортной для власти Верховной Рады в 2012 году не будет, какой бы закон не придумали.

Хотя Кучма все время работал при оппозиционной к нему ВР – и ничего страшного не было. И ни ЕС на нас не нападал, ни Россия.

Разговаривала Анна Ященко