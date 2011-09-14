Киреев не пустил заграничного гостя к Тимошенко в СИЗО

Судья Печерского районного суда города Киева Родион КИРЕЕВ отказал президенту Европейской народной партии Вильфреду МАРТЕНСУ в возможности посетить в следственном изоляторе лидера партии "Батькивщина", экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Вчера мы действительно получили отказ на запрос президента ЕНП Вильфреда МАРТЕНСА", - сообщили в представительстве Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

В.МАРТЕНС обратился с запросом в Печерский райсуд с просьбой посетить в СИЗО Ю.ТИМОШЕНКО в рамках своего визита в Украину 13-16 сентября.

*** Европейская народная партия является самым крупным и самым влиятельным объединением партий, которое сегодня насчитывает 74 партии из 39 стран. Председатель Европейского совета Герман Ван РОМПЕЙ, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ и председатель Европейского парламента Ежи БУЗЕК являются членами Европейской народной партии.

13 комиссаров Евросоюза и 17 глав государств и правительств ЕС принадлежат к ЕНП, в частности, Ангела МЕРКЕЛЬ, Николя САРКОЗИ и Дональд ТУСК.

Фракция ЕНП является самой крупной в Европарламенте.

Фонд Конрада Аденауэра является одним из самых крупных политических фондов Европы и приближен к ХДС Германии. В своей работе фонд исходит из христианского образа человека, он представлен в более чем 100 странах, где реализует образовательные и совещательные программы, проводит конференции, семинары, круглые столы и предоставляет стипендии. Представительство Фонда Конрада Аденауэра в Украине работает с 1994 года.