АТН просит защиты у Януковича - власть натравила на телеканал СЭС?

Харьковский телеканал АТН требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА повлиять на власти Харькова, которые уничтожают независимое СМИ.

Об этом говорится в открытом письме канала, переданном УНИАН.

Как отмечается в документе, 22 июля 2011 провайдер, который осуществлял доставку телевизионного сигнала АТН на передатчик, без объяснения причин в одностороннем порядке разорвал договор. Телекомпания АТН была вынуждена задействовать собственную радиорелейную станцию для передачи сигнала на передатчик. 28 июля 2011 АТН подала документы в областную СЭС на получение санитарного паспорта для осуществления радиорелейной передачи сигнала. А уже 1 августа в АТН пришла проверка городской СЭС на предмет наличия в АТН этого санитарного паспорта. В результате этой проверки главный санитарный врач Харькова ЗУБКОВА И.А. вынесла постановление о прекращении работы станции в связи с отсутствием санитарного паспорта.

Таким образом, телекомпания лишена возможности вещать с 6 августа.

При этом, отмечают телевизионщики, после получения санитарного паспорта от Центральной СЭС МОЗ Украины, харьковская СЭС отказалась возобновить работу радиорелейной станции.

«Таким образом, руководство городской СЭС затягивает незаконное препятствие возобновлению вещания АТН и демонстрирует свою полную безнаказанность и поддержку со стороны высокопоставленных чиновников», - говорится в письме.

Кроме того, отмечается в письме, проблемы у АТН неожиданно возникли и с харьковскими провайдерами "Датагруп" и "Велтон. Телеком".

Как отмечают авторы письма, и сотрудники СЭС, и сотрудники "Датагруп" и "Велтон. Телеком" говорят, что поступила команда из мэрии Харькова и от областных властей «не допустить выхода Телекомпании АТН в эфир на «7 канале», на котором, кроме АТН, вещает телекомпания "Тонис-центр".

Представители СМИ утверждают, что в действиях властей Харькова, которые поставили себе цель – уничтожение ряда местных телевизионных средств массовой информации – «усматриваются все признаки злоупотребления служебным положением в корыстных целях». Журналисты считают, что такие действия местных властей являются беспрецедентным давлением на СМИ и несут в себе реальную угрозу свободе слова, гарантированной Конституцией Украины.

В письме отмечается, что АТН за 18 лет своего существования выбилось в лидеры информационного вещания в Харьковском регионе. По данным всех социологических опросов, проводившихся в Харькове за последние 6 лет, просмотру новостей АТН отдает предпочтение более 50% всех харьковчан, и у АТН самый высокий рейтинг доверия среди зрителей, по сравнению со всеми остальными местными телекомпаниями. По результатам измерений телеаудитории, осуществляемых компанией GFK, новости АТН смотрит до 550 тыс. харьковчан ежедневно.

«Поскольку все вышеизложенное касается ценнейшего достижения демократического общества – свободы слова – коллектив АТН, а это более 70 сотрудников, просит Вас вмешаться в сложившуюся ситуацию, взять под особый контроль рассмотрение вышеуказанного дела, обеспечить полную, тщательную и достоверную проверку всех обстоятельств с целью привлечения всех виновных лиц к соответствующей ответственности, недопущения уничтожения местных телеканалов и ущемления свободы слова в городе Харькове», - обращаются авторы письма к Президенту Украины.