Герман желает Тимошенко найти выход из ситуации

Советник Президента Украины по гуманитарным вопросам Анна ГЕРМАН рассчитывает, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО найдет выход "из своей ситуации", останется в оппозиции и будет принимать участие в парламентских выборах 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГЕРМАН заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Я сильно желаю Ю.ТИМОШЕНКО как человеку, который является сильной оппозицией, найти такой выход из ситуации, в которую она попала, чтобы она осталась активно в оппозиции и имела возможность принимать участие в парламентских выборах", - сказала А.ГЕРМАН.

Советник Президента подчеркнула, что для эффективного развития страны должна быть сильная оппозиция. "Только сильная оппозиция является гарантией того, что будет соблюден баланс интересов и баланс прав, и демократический баланс. В государстве, в котором нет сильной оппозиции, есть большие угрозы роста авторитарных настроений. Это в любом государстве, где нет сильной оппозиции. Поэтому как власть, которая является демократической, мы заинтересованы в том, чтобы оппозиция была в Украине сильной", - сказал А.ГЕРМАН.