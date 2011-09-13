Герман четко знает, кто может спихнуть Табачника с кресла

Советник Президента Украины по гуманитарным вопросам Анна ГЕРМАН считает, что освобождение Дмитрия ТАБАЧНИКА от должности министра образования и науки, молодежи и спорта возможно только под давлением общественного мнения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГЕРМАН заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«В системе украинского образования за последний год очень многое изменилось под давлением общественного мнения. Завершение всей этой истории (относительно отставки Д.ТАБАЧНИКА - УНИАН) тоже будет зависеть от общественного мнения, от его мощи и силы, и от того, насколько это струя будет настойчивой и последовательной в расчистке "авгиевых конюшен" всей 20-летней украинской политики», - сказала А.ГЕРМАН.

По ее мнению, за 20 лет в украинской политике собралось "много всего такого, на что нужен богатырь, который вымоет все это из "авгиевых конюшен". "А такой чистой струей может быть лишь развитое общество, которое заставляет считаться с ним", - подчеркнула советник Президента.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подверг критике деятельность министра образования и науки, молодежи и спорта Д.ТАБАЧНИКА по ряду направлений.

31 августа на встрече с представителями СМИ глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН сообщил, что в структуре Кабинета министров состоятся глубокие структурные изменения. По словам C.ЛЁВОЧКІНА, ожидаются кадровые изменения в ключевых министерствах. На вопрос, будет ли уволен Д.ТАБАЧНИК, С.ЛЁВОЧКИН ответил: «Вне сомнения, да».

Вместе с тем, сам Д.ТАБАЧНИК назвал “простой неточностью в прессе” информацию о его возможной отставке.