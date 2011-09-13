В ПР думают, что ассоциация с ЕС будет несмотря на протесты оппозиции

Европейцы уже определились с позицией относительно Украины и подпишут соглашение об ассоциации, невзирая на призывы оппозиционных политиков его не подписывать. И главная причина заключается в том, что евроинтеграция - не для политиков, а для простых граждан. Такое мнение в комментарии Украинским национальным новостям выразил народный депутат из фракции Партии регионов, первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам евроинтеграции Владимир Вечерко.

Кроме того, парламентарий отметил, что те оппозиционные политики, которые сейчас обращаются к ЕС с заявлениями о невозможности подписания соглашения об ассоциации с Украиной из-за политических репрессий, раньше настаивали на необходимости евроинтеграции независимо от того, кто при власти в Украине.

"Украина избрала путь к европейскому содружеству, европейский вектор", - отметил политик.

Вечерко отметил, что работал над процессом евроинтеграции, находясь в оппозиции.

"Я тогда был председателем парламентского Комитета по евроинтеграции и мы добились безвизового режима с ЕС в 50-километровой пограничной зоне. Я же не говорил, что этого ненужно, потому что при власти другие политики", - отметил народный депутат.

Напомним, в СМИ появились информация, что экс-вице-премьер Григорий Немыря и первый заместитель председателя "Батькивщины" Александр Турчинов призывали ЕС заблокировать переговоры с Украиной об ассоциации.

Вечерко в связи с этим напомнил, что Немыря находясь у власти, отмечал необходимость евроинтеграции Украины и скорейшее подписание соглашения об ассоциации.

"У нас была общая платформа - евроинтеграционная. Мы вместе проводили переговоры и встречи с представителями ЕС и не считались с тем, что кто-то из нас - власть, а кто-то - оппозиция", - подчеркнул народный депутат.

Сегодняшние заявления оппозиционеров народный депутат называет "бурей в стакане" и уверен, что в ЕС них не будут учитывать.

"Соглашение об ассоциации будет подписано до конца этого года", - заявил народный депутат.