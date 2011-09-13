Австрийские писатели открестились от книги Януковича

"Объединение писателей и писательниц Австрии" (IG Autorinnen Autoren) не будет оказывать информационную поддержку книге Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА "Opportunity Ukraine", которая была издана в австрийском издательстве Mandelbaum.

Об этом говорится в заявлении руководителя организации Герхарда РУИСА, сообщает "Украинская правда".

В заявлении отмечается, что IG Autorinnen Autoren не будет "предоставлять своей презентационной платформы книге В.ЯНУКОВИЧА ни при ее презентации во Франкфурте, ни на книжной ярмарке в Вене, ни на Лейпцигской книжной ярмарке в будущем году, ни в своем каталоге книжных новинок".

Организация расценивает появление книги В.ЯНУКОВИЧА не как обычную практику издательства, "поскольку оно до сих пор так и не предложило ее в электронных торговых сетях, что обычно давно должно было быть сделано".

"Кроме того, издательство должно разобраться с упреками в плагиате, которые раздаются в адрес автора или его "литературного раба" из университетских кругов в Украине", - говорится в заявлении организации.

Автор заявления напоминает, что В.ЯНУКОВИЧ превратил Украину в "государство с полудиктаторским режимом", в котором оппозиционеры сидят за решеткой, а независимая пресса испытывает притеснения.

"По оценкам оппозиции, это произведение служит не только приукрашению политики ЯНУКОВИЧА, но и снятию с него обвинений, поскольку издана она не в "прирученном" украинском издательстве, а в австрийском, известном своими активными выступлениями в поддержку демократии и прав человека", - считают у IG Autorinnen Autoren.

"Публикация книги Президента В.ЯНУКОВИЧА, которая смогла выйти в австрийском издательстве, получит в ближайшее время широкое международное распространение, и Австрия может таким образом попасть в недвусмысленную связь с политикой В.ЯНУКОВИЧА", - объясняет Г.РУИС причины отказа IG Autorinnen Autoren Австрии принимать участие в информационной поддержке новой книги.

За словами Г.РУИСА, официальное заявление IG Autorinnen Autoren относительно книги В.ЯНУКОВИЧА будет размещено в Autoren Solidaritet – журнале организации, который выходит трижды в год.

IG Autorinnen Autoren является влиятельным в Австрии писательским объединением.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября “Украинская правда” поинформировала, что книга В.ЯНУКОВИЧА "Opportunity Ukraine" «содержит многочисленную дословную перепечатку других авторов без какой-либо ссылки на первоисточники».

«Книга является плагиатом, где за подписью Президента изданы не только чужие идеи, а скомпилированы целые абзацы из текстов, которые раньше выходили за подписью разных лиц, – от оппозиционера Тараса СТЕЦЬКИВА до одиозного журналиста Вячеславу ПИХОВШЕКА и арестованного чиновника Василия ВОЛГИ», - писала «Украинская правда».

Книга вышла из печати в австрийском издательстве «Mandelbaum verlag».

Советник Президента Анна ГЕРМАН назвала ложью информацию о том, что эта книга является плагиатом.

«Утверждение о том, что Президент платил за свою книгу издательству «Mandelbaum verlag», - это абсолютная неправда. Это коммерческий проект нескольких издательства... В основу книги легли, из того, что я читала, а я знаю президентские тексты, потому что я работаю с Президентом очень давно, его статьи, его размышления, его выступления в разные годы, которые он делал и которые опубликованы в его предыдущих книгах. Возможно, кто-то из политиков когда-то и использовал какие-то мысли из книг В.ЯНУКОВИЧА. Это просто смешно - обвинять Президента, что он использует какие-то тексты СТЕЦЬКИВА или ВОЛГИ”, - сказала А.ГЕРМАН.

Она отметила, что информация о плагиате книги В.ЯНУКОВИЧА является попыткой очернить действия Президента. По мнению советника главы государства, издание, которое распространило эту информацию, “все, что делает Президент, все обливает грязью”.

Позже автор английского перевода книги Константин ВАСИЛЬКЕВИЧ заявил, что автор цитировал самого себя, и поэтому он удалил ссылку на первоисточники.