Евродепутат: Группа ECR поддерживает Соглашение об ассоциации

Депутатская группа Европейских консерваторов и реформистов (ECR) Европейского парламента поддерживает заключение Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Этом отмечается в переданном собственному корреспонденту УКРИНФОРМа заявлении депутата Европарламента от Польши, вице-президента ECR Ричарда Легутко.

Доклад политика с рекомендациями европейским институтам как можно скорее обеспечить заключение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС был одобрен в понедельник подавляющим большинством членов Комитета Европарламента по международным делам.

Евродепутат отмечает, что Соглашение "надежно закрепит стремление Украины на пути к ЕС".

По словам Р.Легутко, большинство членов депутатской группы Европейских консерваторов и реформистов Европарламента поддерживают такую позицию.

"Украинская власть на протяжении последних месяцев четко заявила о своем европейском выборе. В то же время некоторые недавние события вызывали обеспокоенность в ЕС, включая и Европарламент. Речь идет о соблюдении весомых для ЕС принципов. В частности, хочу обратить внимание на судебный процесс, который продолжается против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и негативное восприятие в связи с этим функционирования судебной системы Украины", - заявил евродепутат.

В то же время он выразил надежду, что "Соглашение об ассоциации закрепит стремление Украина к ЕС и установит механизм и дорожную карту для Украины на этом пути". "Речь идет о неотложных внутренних реформах. Я верю, что это придаст нашим двусторонним отношениям более эффективный формат для ведения диалога", - отметил Р.Легутко.

Как отметил политик, выполнение Украиной обязательств в контексте Соглашения об ассоциации, прежде всего в части уважения к фундаментальным правам, даст возможность преодолеть "негативные тенденции, свидетелями которых мы сегодня являемся в Украине".