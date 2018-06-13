Ходят ли украинские политики на распродажи?

Что вы покупаете во время распродаж? Этот женский вопрос мы адресовали известным украинским дамам.

Ольга Герасимьюк, народный депутат пятого созыва, НУ:

НЕДАВНО СЭКОНОМИЛА $400 ДОЛЛАРОВ НА МОБИЛЬНИКЕ

Я редко попадаю в магазины для заранее спланированного и организованного шопинга. Обычно распродажами занимается мой сын со своей девушкой. И я очень одобряю намерение сэкономить деньги, они тяжело зарабатываются, “просаживать” их на одежду неразумно. Поэтому их желание купить джинсы и много-много футболок по скидкам я поддерживаю. Кстати, недавно сын увидел понравившийся мне мобильник в салоне, где были скидки, позвонил, и я смогла приобрести его, сэкономив около четырехсот долларов.

Сэкономить на женской деловой моде, которой я следую, намного сложнее. Мои размеры костюмов обычно уходят до начала скидок. Хотя, например, мне недавно звонили из магазина «Эскада», уведомить, что там имеются скидки, и я купила там блузку для костюма.

Но лучше приобретать вещи за границей, деловая одежда там намного дешевле, чем у нас. И я считаю удачей, когда умудряюсь застать там скидки. Если к поездкам готовиться, рассчитывая еще и прибарахлиться, то несложно разузнать информацию о том, что предлагают современные брэнды.

Конечно, ко всему нужно подходить без фанатизма. Ведь зачастую «огромные скидки» не такие огромные, а дополнительная вещь в придачу к покупке оказывается и даром не нужной, но скидки – это приятная игра, в которую играют и продавцы и покупатели. И покупатели – зачастую не без пользы для семейного бюджета.

Анна Герман, народный депутат пятого созыва, ПР:

ПОНРАВИВШУЮСЯ СУМКУ ОТ ГРЕСЬ МНЕ ПОДАРИЛА ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА

Я не слежу за распродажами. Времени на шопинг нет, поэтому нужную и понравившуюся вещь покупаю по случаю и сразу, не обращая внимания на наличие скидок. И я не запоминаю, какие где скидки.

Как-то я сказала знакомой – в то время она работала пресс-секретарем Президента, – что у нее хорошие костюмы. Она завела меня в бутик Виктории Гресь на Прорезной. Мне там все очень понравилось, но потом мои намерения следить за новинками просто вылетели из головы.

Интересно, что я присмотрела там сумку. Сразу не купила, но потом эту сумку мне подарила на День рождения пресс-секретарь Президента. Я была ею очень довольна.

Александра Кужель, президент аналитического центра “Академия”:

КОГДА ПРИПЕКЛО – ТОГДА ПОШЛА И КУПИЛА...

Увы, никогда в жизни я не пользуюсь распродажами. У меня так: припекло – пошла и купила. Хотя магазины, в которых я покупаю одежду, с началом распродаж скидывают мне на мобильник сообщения. Но скидки входят в быт наших людей, и это хорошо. Я знаю множество состоятельных женщин, которые, изучают коллекции модельеров и просят, что, если понравившаяся вещь из старой коллекции не уйдет, чтобы им сообщили… Когда коллекция распродается, то им сообщают, и они выезжают за понравившейся вещью даже за границу. Такой подход они практикуют и к авторским коллекциям одежды, и к прет-а-порте.

Пока, к сожалению, привычка покупать по скидкам не стала глубокой традицией общества. Мы еще не так богаты, чтобы ждать распродаж, наши люди бегают покупать, невзирая на цену, – когда припекло. Но, как мне кажется, похвально само намерение современных девушек: сэкономить на покупке вещей, чтобы потратить на путешествия, лишнюю книгу или курсы английского. Поэтому привычку к распродажам я приветствую.

Татьяна Монтян, адвокат:

ДЕТЯМ ПОКУПАЮ ОДЕЖДУ В СЕКОНД-ХЭНДЕ, А СЕБЕ ШЬЮ У ПОРТНИХИ

Меня мало интересуют распродажи, хотя если я прохожу мимо и вижу понравившуюся вещь, то мне приятно обнаружить еще и скидку.

У меня нет дочери, только – пацаны. И они такие классные, что через полчаса одетая на них новая вещь мало отличается от только что найденной на помойке. Поэтому им я покупаю вещи в секонд-хэнде, а себе шью у одной портнихи. Она шьет быстро и вовремя, поэтому я могу не таскаться по бутикам, теряя время в примерочных.

Маша Мищенко